Лановой ухаживал и звал замуж: подробности личной жизни советской актрисы Зинаиды Кириенко

Свою первую роли в кино Зинаида Кириенко получила еще на первом курсе ВГИКа. Это была новелла "Надежда" режиссера Сергея Герасимова. К окончанию учебы она уже снималась в нескольких фильмах. Сегодня ей 87. Кажется, время не властно над ней, и она все так же горячо любима зрителями.

прочитано 250 раз