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Шоу-бизнес
Лазарев вывез детей за рубеж на фоне конфликта

Лазарев вывез детей за рубеж на фоне конфликта

Сергей Лазарев показал кадры с курорта.
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Популярный певец Сергей Лазарев сделал перерыв в плотном рабочем графике. Артист увез детей, Никиту и Анну, за рубеж. Семейство оставило пасмурную Москву и отправилось на турецкое побережье нежиться на солнышке.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

В пятизвездночной гостинице в курортном городе Белек Лазаревых встретили хлебосольно. Номер гостей украсили воздушными шариками. Для Сергея и его наследников принесли различные вкусности.

Маленькая Анна, как показалось, больше остальных обрадовалась сладким подаркам. Лазарев запечатлел, как его довольная красавица-дочка с аппетитом ест мороженое. Певец признался, что редко разрешает отпрыскам десерты, однако на отдыхе сделал исключение. Вокалист заботится о здоровье своих малышей.

Скриншот: instagram.com/lazarevsergey/

Также в личном инстаграм-аккаунте Сергей показал, как его первенец Никита плавает в бассейне. Мальчик пока купается с надувными нарукавниками. Сколько дней Лазаревы пробудут в Турции – неизвестно.

Скриншот: instagram.com/lazarevsergey/

Отметим, на этот раз Сергей Лазарев отправился на отдых без своего друга Алекса Малиновского. Ранее приятели часто путешествовали вместе. Ходят слухи, что Сергей и Алекс сильно поскандалили. Дескать, конфликт между молодыми людьми произошел несколько недель назад и все еще не исчерпал себя.

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Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2021, 17:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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