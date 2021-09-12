Лазарев вывез детей за рубеж на фоне конфликта

Популярный певец Сергей Лазарев сделал перерыв в плотном рабочем графике. Артист увез детей, Никиту и Анну, за рубеж. Семейство оставило пасмурную Москву и отправилось на турецкое побережье нежиться на солнышке.
В пятизвездночной гостинице в курортном городе Белек Лазаревых встретили хлебосольно. Номер гостей украсили воздушными шариками. Для Сергея и его наследников принесли различные вкусности.
Маленькая Анна, как показалось, больше остальных обрадовалась сладким подаркам. Лазарев запечатлел, как его довольная красавица-дочка с аппетитом ест мороженое. Певец признался, что редко разрешает отпрыскам десерты, однако на отдыхе сделал исключение. Вокалист заботится о здоровье своих малышей.
Также в личном инстаграм-аккаунте Сергей показал, как его первенец Никита плавает в бассейне. Мальчик пока купается с надувными нарукавниками. Сколько дней Лазаревы пробудут в Турции – неизвестно.
Отметим, на этот раз Сергей Лазарев отправился на отдых без своего друга Алекса Малиновского. Ранее приятели часто путешествовали вместе. Ходят слухи, что Сергей и Алекс сильно поскандалили. Дескать, конфликт между молодыми людьми произошел несколько недель назад и все еще не исчерпал себя.
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