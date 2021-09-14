Струсила перед Укупником: певица Zivert поплатилась за мерзкую выходку

Скандал с сорванным концертом певицы Zivert в Турции получил свое логическое завершение.

В июне 2021 года в турецком Бодруме должен был состояться концерт певицы Zivert, соглашение о котором она подписала с исполнителем и продюсером Аркадием Укупником еще в декабре прошлого года. Артистка должна была выступать на корпоративе некоего состоятельного человека. Певица Zivert получила свой гонорар, однако ее выступление так и не состоялось.

Когда исполнительница прибыла в аэропорт и узнала, что самолет будет готов только через пару часов, артистка развернулась и уехала, не уладив вопрос с организаторами. В результате Аркадию Укупнику пришлось обратиться за юридической помощью к звездному адвокату Александру Добровинскому, который сразу заявил, что условия договора нужно соблюдать.

Сегодня юрист сообщил 5-tv.ru, что справедливость восторжествовала – сторонами было подписано соглашение о возвращении певицей продюсеру всей суммы, потраченной на организацию ее выступления. Видимо, артистка испугалась Укупника и его звездного адвоката, и согласилась расплатиться за свою мерзкую выходку.

Правозащитник выразил надежду на то, что случай с Zivert станет показательным и будет хорошим уроком для всех звезд, доказывающим, что работать и зарабатывать нужно честно.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что долг певицы Zivert за сорванный концерт составляет миллионы рублей.