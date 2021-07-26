Миллионы рублей: обнародован долг подруги Киркорова за сорванный корпоратив

В распоряжении журналистов оказалось соглашение между приятельницей Филиппа Киркорова и организаторами выступления в Бодруме, которое так и не состоялось.

Все дело в том, что некоторое время назад популярная певица Zivert приняла приглашение в Турцию. Тогда ее позвали выступить на корпоративе одного крайне известного человека за круглую сумму денег. Гонорар певица получила, как и полагалось, а концерт так и не состоялся. Артистка прибыла в аэропорт, где ее уведомили, что самолет будет готов лишь через несколько часов.

Видимо, исполнительницу не устроил такой вариант развития событий. Она предпочла никому не рассказывать о своих планах и просто покинула аэропорт. Теперь никто не может связаться со знаменитостью уже около месяца. Организаторы намерены пойти до конца и взыскать с певицы деньги.

В соглашении указана точная сумма, которая была передана подруге Филиппа Киркорова. По информации LIFE, она составила два миллиона 250 тысяч рублей. Мероприятие должно было продлиться 40 минут, а сумма была разбита на две части. Первую знаменитости якобы передали в конце февраля, а вторую в первых числах июня.

Организаторы наняли звездного адвоката, Александра Добровинского. Он заявил, что условия подписанного договора необходимо соблюдать. Иначе "начинается его работа". Сейчас юрист готов идти до конца и совершенно не сомневается в своем успехе.

