Муж-миллионер бросил беременную Амалию Мордвинову

Амалия Мордвинова раскрыла подробности частной жизни. Артистка рассказала о том, как мужчина ушел от нее, когда она ждала ребенка.

Амалия Мордвинова когда-то была одной из самых ярких актрис в отечественном кинематографе. Однако в какой-то момент она пропала. Недавно артистка вернулась к активной общественной жизни. Она ведет свой блог в популярной социальной сети и общается с поклонниками.

Жизнь Амалии сильно изменилась. Последние годы она живет в Америке с четырьмя детьми. Мордвинова перестала сниматься в кино, актриса крайне редко посещает светские мероприятия. Она занимается духовными практиками и все время посвящает воспитанию наследников.

Что касается личной жизни, артистка была замужем три раза. Первым ее мужем стал звукорежиссер Игорь Зорин. Затем она сочеталась браком с бизнесменом Александром Гольданским. От него в 2001 году Амалия родила дочь Диану. С 2005-го по 2009-й ее супругом был миллионер Вадим Беляев. Ему актриса подарила сына Германа, дочерей Евангелину и Серафиму.

Новый пост Мордвинова посвятила младшей наследнице, у которой 11 августа были именины. Она вспомнила, что, когда находилась на пятом месяце беременности, муж от нее ушел. "Я бы вполне тебя поняла, если бы ты решила... покинуть меня тоже, не приходить в этот сложный мир, где так бывает, что малыши рождаются, а папы рядом нет. Но ты, вероятно, знала о нашей с тобой судьбе многим больше, чем я. И ты не покинула меня, ты осталась и родилась в марте 2009, такая прекрасная, спокойная, светлая, мудрая, сердечная. Спасительница души моей и жизни", – обратилась к дочери Амалия.

Вместе с крохой Мордвинова предприняла путешествие в Гималаи, отметив особенность наследницы: способность видеть нечто, что недоступно взрослым. А еще актриса указала на другую черту Серафимы – умение везде рассмотреть красоту.