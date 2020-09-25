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Шоу-бизнес
На кухне Елены Санаевой прогремел взрыв

На кухне Елены Санаевой прогремел взрыв

Елена Санаева. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
"Школа современной пьесы" находится в здании, где во второй половине XIX века располагался легендарный трактир-ресторан "Эрмитаж" под руководством повара Люсьена Оливье. Поэтому сам бог велел худруку театра не утратить гастрономического духа этого места.
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В прошлом сезоне, когда "Школа современной пьесы" после многолетних вынужденных скитаний по чужим углам вернулась в историческое здание на Трубной площади, здесь придумали занимательный исторический променад с Чеховым, Толстым, Чайковским, Достоевским, Горьким и "Оливье". В конце "бродилки" под названием "На Трубе" всех гостей угощали шампанским и тем самым знаменитым салатом.

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В спектакле "Фаина. Эшелон" гостей потчуют настоящим одесским борщом. И не просто только что сваренным на глаза зрителей, а приготовленного руками Заслуженной артистки России Елены Санаевой! Эксклюзив!

Зрители сидят за послевоенными столами из прошлого века – немыми свидетелями радостей и горестей наших родителей, бабушек и дедушек. Из коммуналок и из домов, круглые и деревянные, заводские и самодельные – все они прекрасно олицетворяют небогатый послевоенный быт нашей страны. Постепенно на них появляются раритетные скатерти, ложки, металлические миски, чашки... Правда, вместе с ними усиливается и какое-то ощущение тревоги.

"Разбираем ложки", "Берем чашки себе и соседу", – командуют одетые в темные халаты люди. А Елена Санаева в это время безмятежно шинкует капусту, жарит морковь, режет картофель, добавляет сахар ("свекла иногда бывает не сладкой"), сок лимона, зелень... Варит, поет на идише, пробует борщ на соль и ведет размеренное степенное задушевное повествование.

Это – драматическая семейная история художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза. "С детства помню рассказы мамы о том, как началась война, – говорит режиссер. – Как семья отправилась в эвакуацию... Как эшелон, в котором она ехала, попал под бомбежку... Как на ее глазах погибли родители – мои бабушка и дедушка, которых я никогда не увидел. Этот рассказ об эшелоне настолько вошел в меня, что стало казаться, будто и сам я ехал в нем и пережил бомбежку".

Ощущение трагедии Райхельгаузу удалось очень точно передать и в спектакле. Придуманные художником Марией Трегубовой помосты с бортиками, где размещаются зрители, – прекрасный образ того самого эшелона, в который в 1941-м превратилась страна. Эшелона, о котором более 30 лет назад по сценарию Рощина снял фильм Райхельгауз и кадры которого мелькают на экране. Эшелона, на котором когда-то ехали родные Иосифа Леонидовича. Эшелона, в который попала бомба.

Когда зрительский зал наполняет такой уютный и домашний запах свежесваренного борща, взрыв происходит и в спектакле. Вокруг валяются чашки, миски и столы. И потом пронзительная тишина, ужасная тишина... Как и тогда, у двух еврейских девчонок, попавших под фашистскую бомбежку и в одночасье потерявших все.

Девочкам была отмерена долгая жизнь. Фаина, мать Иосифа Райхельгауза, в 80 лет написала первую книгу "О том, что прошло", которая во многом и стала сюжетной основой этого спектакля. А еще очень помогли воспоминания его тети Брониславы – фрагмент небольшой беседы с ней, записанной в феврале этого года, появится на экране. Подобные документальные вкрапления усиливают эмоциональный эффект от спектакля, добавляют ему достоверности и искренности.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

На экране тетя Бронислава угощает племянника наваристым борщом. А он угощает всех зрителей в зале. И кажется, что вкуснее ничего быть не может.

Автор: 25 сентября 2020, 13:12
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