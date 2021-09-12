"На тонком льду": Меньшова раскрыла состояние скрывающей слезы Алентовой

В свежем интервью актриса Юлия Меньшова рассказала, что узнала о смерти отца, режиссера Владимира Меньшова, в шесть утра. 52-летней знаменитости позвонили из больницы. Услышав горькую новость, Юлия сразу подумала о маме, Вере Алентовой, которая в тот момент тоже была нездорова.
"Первая мысль: "Как сказать маме?". Мама была в больнице", – поведала Меньшова.
Актриса очень боялась, что родительница узнает о трагедии из СМИ, а не от близких. Юлия ждала, когда Вера Валентиновна проснется, чтобы сделать звонок и сказать о случившемся.
По словам Меньшовой, Алентова стойко приняла весть о смерти мужа, с которым прожила более 50 лет. 79-летняя Вера Алентова старается держать себя в руках и сегодня.
"Мама хорошо. Мама – молодец. Ну как хорошо… – рассказала актриса, – Мама поразительным образом держится. Хотя, я думаю, что это стоит ей немалых сил".
Меньшова добавила, что старается не раскисать рядом с родительницей. Алентова, в свою очередь, не показывает слез дочери.
"Мы не очень погружаемся в эту тему. Если о ней начинать говорить, то тогда мы обе будем плакать. Мы старается этого не делать. (…) Если мы начнем друг на друге замыкать эту энергию, мы вообще не остановимся. Надо как-то друг друга беречь, поэтому на этом тонком льду чрезвычайно аккуратно. Именно в этой теме", – сказала Юлия Меньшова.
Напомним, режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года. Ранее Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с папой в реанимации.
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