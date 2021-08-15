Заговорившая о серьезных недугах Меньшова сбежала на 40-й день после смерти отца

5 июля актриса и телеведущая Юлия Меньшова потеряла отца – Владимира Меньшова, известного режиссера. Знаменитость и ее мать, Вера Алентова, тяжело переживают утрату. После трагических событий Юлия нашла уединение за городом и пропала с радаров, перестав обновлять личную страницу в соцсетях.
Спустя 40 дней после смерти родителя Меньшова вышла на связь с поклонниками. Актриса призналась, что хотела тишины и покоя.
Не так давно Юлия прочла несколько полезных научных статей. Из них она узнала, что шумовое загрязнение города очень опасно для здоровья. Фоновый гул мегаполиса вызывает у людей проблемы с сердцем, с сосудами, провоцирует гипертонию и нарушения сна. Отдых в деревне и на даче целебен не только чистым воздухом, но и царящей там тишиной.
"В общем, пока еще плотно не начался новый рабочий год, я снова сбегаю из города", – поведала Меньшова.
Как оказалось, знаменитость и ее муж отправляются в Ленинградскую область. Артистка будет собирать грибы. Сейчас под Питером дождь, однако непогода Юлию совсем не смущает.
Напомним, Владимир Меньшов умер от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Знаменитости был 81 год. Кинематографиста похоронили на Новодевичьем кладбище.
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