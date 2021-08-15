Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Воскресенье
15 августа
Лента новостей
13:44
Политолог Михеев о встрече Путина и Меркель: Крым обсуждаться не будет
13:26
Дженифер Лопес окончательно избавилась от бывшего жениха
13:22
Киркоров получил неожиданный удар после запрета посещать Украину
12:57
Усердно работал: сколько потратил Авербух на роды Аразамасовой
12:49
"Загнанная женщина ломается": Гагарина намекнула на причину развода с Исхаковым
12:36
Дана Борисова показала уникальный кадр
12:22
Как обращается к мачехе сын Шепелева и Фриске
12:06
Заговорившая о серьезных недугах Меньшова сбежала на 40-й день после смерти отца
12:00
Бузову назвали оружием массового поражения
11:53
"Русский вариант Мадонны": озвучен гонорар Бузовой
11:32
Садальский раскрыл неожиданные данные о растолстевшей Максаковой
11:24
Смерть в семье: Жасмин лишилась сразу двоих близких
11:04
Арзамасова и Авербух впервые показали новорожденного
10:48
"Все спускал на женщин": звезда "Кухни" раскрыла невротические отношения с известной актрисой
10:47
"Цирк": по чудом выжившей МакSим жестко прошлись
10:46
Кристина Асмус сделала провокационное заявление
08:12
"Всех забрали": возлюбленная Прохора Шаляпина и ее родители заболели коронавирусом
05:57
По стопам Киркорова: мокрый Агутин оголил свое дряблое тело для фото
03:59
Свободна: Бритни Спирс разделась после победы над отцом
02:01
Оксану Федорову заметили на море в полуголом виде
23:59
"Холодная война": Дочь рассказала правду о ненависти Пугачевой к покойной Легкоступовой
22:04
Адвокат Пелагии раскрыла правду о сокрытии имущества после развода с Телегиным
20:06
"Похожа на папу": повзрослевшая дочь Табакова восхитила россиян
19:56
Гости отползали от столов: известный ведущий спустил на банкет по случаю юбилея миллион
18:02
"Папины глаза": Лепс опубликовал фото с подросшей младшей дочкой
18:00
Почему иностранные инвесторы обходят стороной сельское хозяйство на Украине
17:03
Народ бросило в дрожь от засыпанной могилы Меньшова спустя 40 дней после похорон
17:03
Крушение самолета с россиянами на борту в Турции: все подробности
16:20
"До сих пор остались": Крапивина откровенно об однополых чувствах к Лободе
15:59
Кидались посудой: Джиган с Киркоровым разгромили ресторан в Греции
15:57
Стала известна судьба пропавшей звезды фильма "Влюблен по собственному желанию"
15:54
Газманов сделал признание о свадьбе с беременной от Авербуха Арзамасовой
15:16
"Как теперь жить дальше": Собчак ошарашила желанием совершить самоубийство из-за мужчины
14:51
Раскрыт размер баснословной пенсии Меркель после отставки
14:42
"Вот поэтому не женат до сих пор": раскрыта причина одиночества красавца Корчевникова
14:07
Разочарованный решением по "Северному потоку – 2" польский эксперт обратился к Библии
14:06
В России побит абсолютный рекорд смертности от COVID-19
13:17
Тарзан показал еле прикрытую Королеву: Это лучше, чем стриптиз
12:57
"Не обманет – не проживет": Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища
12:57
"От кого же малыш": Евгения Добровольская забеременела от женатого мужчины
12:52
В каких случаях услуги ЖКХ должно оплачивать государство
12:44
Сафронов огорчен случившимся с Булановой из-за страшной ошибки
12:39
"Я его жестко отвоевываю": Звезда "Содержанок" рассказала о личной жизни
12:36
"Все проблемы сваливают": посол Антонов ответил США на обвинения России в заговоре
11:46
"Ничего себе": Буйнов поразил фанатов фотографиями своего огурчика
11:45
Зеленский вступился за темнокожего спортсмена: Достойнейший сын Украины
11:34
"Не считают женщин за людей": поклонники разнесли Газманова за предательство
11:19
"Лжет она": вдову Алексея Баталова поймали на вранье
10:57
Лавров возмутился призывом Зеленского уехать русским из Донбасса: В сериале получалось лучше
10:53
"Состояние пограничное": Загробный мир не отпускает вышедшую из комы МакSим
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек
"Холодная война": Дочь рассказала правду о ненависти Пугачевой к покойной Легкоступовой
"Погружение на дно": Собчак бросила камень в огород Бузовой
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
"Заработать деньги очень сложно": Мамаева оправдалась за безделье
Орбакайте перепутали с 72-летней Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Заговорившая о серьезных недугах Меньшова сбежала на 40-й день после смерти отца

Заговорившая о серьезных недугах Меньшова сбежала на 40-й день после смерти отца

Юлия Меньшова впервые за долгое время вышла на связь.
прочитано 563 раза

5 июля актриса и телеведущая Юлия Меньшова потеряла отца – Владимира Меньшова, известного режиссера. Знаменитость и ее мать, Вера Алентова, тяжело переживают утрату. После трагических событий Юлия нашла уединение за городом и пропала с радаров, перестав обновлять личную страницу в соцсетях.

ПО ТЕМЕ

Народ бросило в дрожь от засыпанной могилы Меньшова спустя 40 дней после похорон

Спустя 40 дней после смерти родителя Меньшова вышла на связь с поклонниками. Актриса призналась, что хотела тишины и покоя.

Не так давно Юлия прочла несколько полезных научных статей. Из них она узнала, что шумовое загрязнение города очень опасно для здоровья. Фоновый гул мегаполиса вызывает у людей проблемы с сердцем, с сосудами, провоцирует гипертонию и нарушения сна. Отдых в деревне и на даче целебен не только чистым воздухом, но и царящей там тишиной.

"В общем, пока еще плотно не начался новый рабочий год, я снова сбегаю из города", – поведала Меньшова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

Как оказалось, знаменитость и ее муж отправляются в Ленинградскую область. Артистка будет собирать грибы. Сейчас под Питером дождь, однако непогода Юлию совсем не смущает.

Напомним, Владимир Меньшов умер от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Знаменитости был 81 год. Кинематографиста похоронили на Новодевичьем кладбище.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Юлия Меньшова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 августа 2021, 12:06 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что убитая горем Меньшова положила в гроб к отцу на похоронах

комментарии

Ответить:

Гость832471
Пожаловаться Ответить
Ну, начинается очередной сериал....
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ничего себе": Буйнов поразил фанатов фотографиями своего огурчика

Снимки произвели фурор

Шоу-бизнес

"От кого же малыш": Евгения Добровольская забеременела от женатого мужчины

Актриса решила оставить ребенка
Сериалы

"Я его жестко отвоевываю": Звезда "Содержанок" рассказала о личной жизни

Актриса умеет говорить жестко

Шоу-бизнес

"На кладбище в Москве не пойду": дочь уехала на курорт в первую годовщину смерти Легкоступовой

Наследница объяснила свой шаг

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+