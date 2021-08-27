"Эффект граблей": счастье 50-летней Федункив и молодого итальянца поставили под сомнение

50-летняя звезда Comedy Woman недавно стала официальной женой 37-летнего итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Актриса впервые в жизни побывала в ЗАГСе в качестве невесты, однако союз с итальянцем стал для нее третьим по счету, так как у знаменитости уже было два гражданских брака, которые закончились неудачно. Первый избранник изменял артистке, второй и вовсе страдал от наркозависимости да, к тому же, поднимал на Марину Федункив руку.
Психолог Наталья Георгиева в комментарии 5-tv.ru оценила возможности актрисы стать по-настоящему счастливой в третьем браке. Специалист считает, что выбор актрисы связан с тем, что ее итальянский поклонник наконец показал женщине, как мужчина может ухаживать за ней – русские мужчины на такое не способны. Однако и после свадьбы молодой итальянец захочет от жены страсти и экспрессии. Сможет ли 50-летняя Федункив отвечать запросам мужа – неизвестно. Георгиева пояснила, что таким битым жизнью женщинам, как Марина, сложно выдерживать столь сильный эмоциональный накал. В связи с этим жизнеспособность этого брака вызывает сомнения.
При этом Георгиева уверена, что "эффекта граблей" все же можно избежать. Психолог видит, что Федункив уже разорвала порочный круг, выдернула себя из привычной среды и приложила колоссальные усилия для того, чтобы все-таки обрести свое счастье. Такой сознательный подход, а также умение с юмором относиться к жизни должны помочь актрисе стать по-настоящему счастливой в новом браке.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что вышедшая замуж Марина Федункив даже заговорила о беременности.
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