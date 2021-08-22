Измены и упреки: чем грозит Федункив демонстрация платья до свадьбы

Скоро у Марины Федункив состоится свадьба. Невеста показала наряд для торжества в эфире шоу "Скажи платью да".

В день своего 50-летнего юбилея юмористка отпразднует бракосочетание с 37-летним итальянцем Стефано Маджи. Пара недавно расписалась в ЗАГСе, но торжество отложили на конец августа. Молодожены во всю готовятся к празднику. Марина приняла участие в реалити-шоу на канале "Суббота!", где звездный стилист Бичолла Тетрадзе подобрал артистке свадебное платье. Программа вышла в эфир 22 августа, соответственно, вся страна увидела наряд Федункив заранее. Говорят, что показывать платье до свадьбы – плохая примета, которая сулит паре измены и упреки. Однако Марина не из суеверных, поэтому она не побоялась продемонстрировать одеяние невесты на миллионную аудиторию.

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Зрители высоко оценили наряд артистки, стилист тоже остался доволен. Главное – в восторге осталась сама Марина Федункив, которая воскликнула "Красиво!", увидев себя в зеркало.

Напомним, брак звезды Comedy Woman и итальянского красавца до последнего вызывал сомнения у поклонников. Недоброжелатели придумывали уйму сплетен: Марину обвиняли в хайпе, Стефано втягивали в гей-скандал. Отсутствие молодого мужа на after party "Новой волны" расценили, как разлад. Хотя, на самом деле, итальянец просто не любит светиться на светских мероприятиях. Сейчас в паре царит идиллия и никакие перессуды не смогут разрушить счастье.