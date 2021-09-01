Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
партнеры
Среда
1 сентября
Лента новостей
13:33
Являлась пьяной: Солист "Непары" смешал с грязью беспорядочную партнершу
13:24
Борисова врезала Волочковой после позорного скандала: Ей нужен психиатр!
13:11
Растрепанная и в ночнушке: Кравченко поразила народ странным видом
13:03
Боярская прогнала обиженного на упреки Матвеева
13:03
"Будто на похоронах авторитета": народ глумится над школьной линейкой у детей Пугачевой
13:00
В российской школе появился первый "Ы" класс
12:50
Зеленский попросил главу Всемирного банка построить дороги на Украине
12:39
"Темнело в глазах": Фадеев вытащил больную Савичеву из страшной зависимости
12:38
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
12:38
"Страшно до жути": у беременной Рапунцель угроза выкидыша
12:29
Дарья Мороз получила горькую весть накануне дня рождения: Эмоций сейчас больше, чем слов
12:13
Путин назвал вероятную численность населения России без распадов страны
12:04
Прокляну: плюнувший в Макееву бессовестный Малахов взбесил ее смазливого мужа
12:02
За сутки в России выявили 18 368 больных ковидом
11:40
Обряд на смерть: проклятая после появления у Малахова актриса слегла и ничего не ест
11:37
"Менты и наркошмон": чем закончилась свадьба Моргенштерна
11:02
Зеленский готов встретиться с Путиным "в любое время"
11:01
Забыли договориться: Киркоров слил в Сеть реальное фото Лорак
10:58
Стало известно о состоянии переломанного Полежайкина из сериала "Папины дочки"
10:20
Власти России хотят смягчить требования для выплаты пособий на детей
10:01
А как же Богомолов? Собчак оторвалась с голым стриптизером
09:55
"Я был совершенно охреневшим, полуадекватным, невыносимым": Стычкину вправили мозги
09:23
"Без кольца": женатого Галкина поймали с поличным
09:00
Льготы, штрафы и больничные: что изменится в жизни россиян с 1 сентября
08:40
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
06:34
Праздник Донской иконы Божией Матери: что нельзя делать 1 сентября
04:27
Рецепт перепелок от Екатерины Андреевой
02:08
"У меня баба с такими сиськами!": вскрылась подноготная опубликовавшего фото голой жены Джигурды
00:09
Голая Клава Кока и виляющая промежность Брежневой: зачем оголяются российские звезды
23:42
Гороскоп на сентябрь 2021 года
22:02
В окружении Зеленского предложили переименовать Украину: Мы работаем над этим
21:58
В Москве приезжий ограбил пенсионера
21:56
На свадьбе Моргенштерна произошла драка
21:20
Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты по интеграции России и Белоруссии в сентябре
21:04
В Москве задержанный сотрудниками ДПС мужчина укусил полицейского в пах
20:44
"Решил авторитетом надавить": вставшего в позу Крутого спустили с небес на землю
20:33
Политолог Погребинский: Зеленский может пообещать Байдену принять афганских беженцев на Украине
19:52
"Душа вытекла": сбежавшего из России Панина оплевали после трогательного признания
19:47
На Украине готовятся к газовому кризису из-за запуска "Северного потока – 2"
19:32
Протрезвевшая Макеева схватилась за голову после объявления об уходе
19:05
"Новый папочка теперь?": Разведенку Бородину распекли за страсти с мужчиной
18:54
"Умер он от того, что стал трезвым": вдова раскрыла правду о смерти Балабанова
18:49
"Она в коме": Шаляпин готовится стать наследником многомиллионного наследства жены из Канады
18:19
Прикончил муж? Вскрылись предсмертные заметки принцессы Дианы
18:19
Приготовившая интимную смазку Собчак заявилась на свадьбу к Моргенштерну с голой грудью
18:13
Брошенка Бузова умоляет найти своего первого парня
17:56
В Петербурге у мужчины сгорел автомобиль после ссоры с таксистами
17:36
Названа самая популярная молодая артистка России
17:35
"Чтобы никому не досталось, это все мое!": Лазареву застукали с извращенцем Паниным
17:31
Лавров отреагировал на интерпретацию слов о Сталине: Это подло
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"С женой все непросто": муж Макеевой всерьез испугался за жизнь звезды
"Не позволю!": Оскандалившаяся Бузова плюнула в лицо коллеге
"Помогите!": запертая дочь Успенской с мольбой обратилась к народу
Заплеванная Макеева объявила об уходе
"Наконец-то!": народ обрадовался уходу скандалистки Макеевой
Страшное горе: Шаляпин потерял сраженную ковидом любовницу-миллионершу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Борисова врезала Волочковой после позорного скандала: Ей нужен психиатр!

Борисова врезала Волочковой после позорного скандала: Ей нужен психиатр!

Дана Борисова прокомментировала недавний скандал с Анастасией Волочковой, которая крупно опозорилась на всю страну.
прочитано 143 раза

Недавно Анастасия Волочкова угодила в скандал. Соседка сфотографировала ее без штанов, пока балерина справляла нужду под елочкой на своем участке. Все произошло в подмосковном поселке Новахово. Такого позора не ожидал никто.

ПО ТЕМЕ

Гадящий в подъезде бомж: Волочкова получила приглашение в суд

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Фото быстро распространилось по Сети. На Волочкову обрушилась очередная порция негатива. После этого началась настоящая травля. Бывшая прима Большого театра решила наказать обидчицу по закону за вторжение в частную жизнь.

Российская телеведущая Дана Борисова стала гостьей очередного выпуска программы "Пусть говорят" на Первом канале, где высказалась о скандальном инциденте с участием Анастасией Волочковой. Стоит отметить, что раньше звезды были дружны, но сейчас периодически обмениваются взаимными упреками.

Пл словам Даны Борисовой, Анастасия Волочкова находится в нестабильном состоянии. Ведущая уверена, что бывшей подруге срочно нужна профессиональная медицинская помощь.

"Она безусловно нездорова. Ей нужен врач психиатр-нарколог", – заявила Дана Борисова.

Отметим, что сама 45-летняя Анастасия Волочкова тоже приняла участие в съемках программы. Свой ответ она отправила по видеосвязи. Балерина заявила, что на своем участке может делать совершенно все, что ей вздумается.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 13:24 Источник: "Пусть говорят" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Менты и наркошмон": чем закончилась свадьба Моргенштерна

Рэпер сумел удивить гостей
Шоу-бизнес

Забыли договориться: Киркоров слил в Сеть реальное фото Лорак

Артист сумел насолить подруге
Шоу-бизнес

"Без кольца": женатого Галкина поймали с поличным

Мужчина решился на холостяцкую акцию
Шоу-бизнес

"Сынишку жалко": Орущая в пьяном угаре известная актриса учинила дебош

Соседи молят о помощи

Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году

Здоровье

За сутки в России выявили 18 368 больных ковидом
В России за сутки коронавирус выявили у 17 813 человек
В России за сутки выявили 18 325 новых случаев коронавируса
Почти 20 000 россиян заболели короновирусом за сутки

Спорт

"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей

Регионы

В Петербурге у мужчины сгорел автомобиль после ссоры с таксистами
В Челябинске у пенсионерки выманили деньги через "Одноклассники"
В Ростовской области пациент выпал из окна ковидного госпиталя
На Сахалине поймали группу наркоторговцев
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+