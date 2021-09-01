Борисова врезала Волочковой после позорного скандала: Ей нужен психиатр!

Недавно Анастасия Волочкова угодила в скандал. Соседка сфотографировала ее без штанов, пока балерина справляла нужду под елочкой на своем участке. Все произошло в подмосковном поселке Новахово. Такого позора не ожидал никто.
Фото быстро распространилось по Сети. На Волочкову обрушилась очередная порция негатива. После этого началась настоящая травля. Бывшая прима Большого театра решила наказать обидчицу по закону за вторжение в частную жизнь.
Российская телеведущая Дана Борисова стала гостьей очередного выпуска программы "Пусть говорят" на Первом канале, где высказалась о скандальном инциденте с участием Анастасией Волочковой. Стоит отметить, что раньше звезды были дружны, но сейчас периодически обмениваются взаимными упреками.
Пл словам Даны Борисовой, Анастасия Волочкова находится в нестабильном состоянии. Ведущая уверена, что бывшей подруге срочно нужна профессиональная медицинская помощь.
"Она безусловно нездорова. Ей нужен врач психиатр-нарколог", – заявила Дана Борисова.
Отметим, что сама 45-летняя Анастасия Волочкова тоже приняла участие в съемках программы. Свой ответ она отправила по видеосвязи. Балерина заявила, что на своем участке может делать совершенно все, что ей вздумается.
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