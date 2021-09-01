"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин раскрыл правду о Виталине Цымбалюк-Романовской и ее чувствах к Армену Джигарханяну.

На днях Прохор Шаляпин стал главным героем шоу "Пусть говорят", где поделился пикантными деталями своей жизни. Певец не только рассказал о страшной беде, которая постигла его жену-миллионершу, но и вспомнил про экс-избранницу Виталину Цымбалюк-Романовскую. По словам артиста, пианистка помешалась — в отношениях с ним она все время думала и говорила про Армена Джигарханяна. Прохор Шаляпин нелестно высказался о бывшей пассии и отметил ее беспорядочность.

Певец уверяет — Виталина не была честной и отказывалась говорить правду о своем поведении. "Ну сказала бы: "Да, оприходовала старика, а вы бы на моем месте что сделали?" — выразился Шаляпин про Цымбалюк-Романовскую.

Сейчас артист рассуждает про экс-возлюбленную с нескрываемой неприязнью. Виталина Цымбалюк-Романовская напрягала звездного партнера, поэтому чувства певца иссякли. "У нее кроме темы Армена Джигарханяна нет ничего в жизни, она сама по себе как будто своей жизнью вообще не живет", — отметил Прохор Шаляпин.

Размышляя о прошлом, артист пожелал скандальной пианистке всего хорошего, счастья и охомутать еще какого-нибудь пожилого мужчину. Прохор Шаляпин сжег все мосты и теперь Виталина Цымбалюк-Романовская не вызывает у него особой радости, ведь про Армена Джигарханяна он наслушался от нее сполна.