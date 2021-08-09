Процент верующих россиян увеличился после новости о выходе нового альбома Бузовой

Несмотря на ненависть и море негатива, которые льются в адрес Ольги Бузовой уже много лет, она продолжает работать в шоу-бизнесе и строит отличную карьеру.
Поющая ведущая обрадовала поклонников свежей новостью о том, что скоро выйдет ее третий сольный альбом, над которым она работала три года. Об этом исполнительница песни "Мало половин" рассказала в своем "Инстаграм". В анонсе Ольга Бузова сообщила, что начинает новый этап в своей музыкальной карьере.
Поклонники бурно отреагировали на новость. Многие пришли в шок от того, что Бузова, несмотря на хейт, продолжает работать в шоу-бизнесе.
Один из подписчиков заявил, что мир, который смог пережить пандемию коронавируса, скорее всего, не переживет угрозы в виде новых песен Ольги Бузовой.
"Боже, спаси Россию!!!" – взмолились пользователи Сети, которые еще вчера искали в творчестве Ольги Бузовой признаки сатанизма.
Выходит, что творчество блондинки не так уж плохо, раз делает россиян такими набожными. Кто знает, может именно Бузова и спасет мир...
Стоит отметить, что некоторые коллеги Ольги с ужасом отнеслись к выходу ее нового альбома. Продюсер Бари Алибасов вылил на нее ушат помоев после известия о продолжении ее карьеры.
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