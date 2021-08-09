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Шоу-бизнес
"Она разрушит твою жизнь": Шурин предостерег принца Гарри от происков Меган Маркл

"Она разрушит твою жизнь": Шурин предостерег принца Гарри от происков Меган Маркл

Скандал вокруг отношений Меган Маркл и принца Гарри не утихает. В него вмешался брат герцогини Сассекской.
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Знаменитая актриса, сумевшая завоевать сердце внука Елизаветы II, пользуется повышенным вниманием общественности. Одни просто завидуют Меган Маркл из-за статуса и высокопоставленного мужа, другие — радуются за обыкновенную девушку, сумевшую обрести женское счастье. Однако у артистки есть масса злопыхателей, которые не видят звезду в составе королевской семьи. В первую очередь, это близкая родня, с которой у герцогини Сассекской сложились конфликтные отношения. На днях брат Меган Маркл заявил, что вызвал принца Гарри на честный мужской разговор.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Таблоид The Sun распространил скандальное высказывание родственника Меган Маркл. Снимаясь в зарубежном реалити-шоу, Томас Маркл-младший высказался о любовном союзе знатной сестры. 55-летний мужчина признался, что старался отгородить герцога Сассекского от избранницы. "Думаю, она разрушит твою жизнь. Она очень легкомысленна", — сказал шурин принцу Гарри.

Напомним, поступки Меган Маркл не удовлетворяют еще и ее отца. В недавнем интервью он заявил о готовности подать в суд на дочь и принца Гарри за то, что они не дают ему видеться с маленькими внуками. Пока недоброжелатели строят козни, герцоги Сассекские гнут свою линию и стабильно сохраняют лицо.

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Фото: Pool / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 14:37 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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