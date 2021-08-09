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Шоу-бизнес
Меньшов забрал: умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Меньшов забрал: умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"

5 июля остановилось сердце прославленного актера и режиссера Владимира Меньшова. Ему был 81 год. А 9 августа, когда после его смерти не прошло 40 и дней, ушла из жизни актриса, сыгравшая в снятом им оскароносном фильме "Москва слезам не верит". По роковому стечению обстоятельств ей тоже был 81 год....
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Зрители старшего поколения помнят Татьяну Жукову-Киртбая по легендарной передаче "Кабачок 12 стульев" – она там была пани Ядвигой, сестрой пани Эльжбеты. В этом телепроекте актриса играла с 1978 по 1980 годы. Но настоящая известность пришла к Татьяне Ивановне после выхода на экраны фильма "Москва слезам не верит".

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Помните сцену в химчистке, в которой героиня Ирины Муравьевой с коллегой по химчистке обсуждает клиента-генерала? Вот той самой коллегой – Полиной – в фильме и была Татьяна Жукова-Киртбая. Роль эпизодическая, но именно после нее актрису стали узнавать на улицах и активно приглашать режиссеры.

Потом были такие знаменитые сериалы, как "Счастливы вместе" и "Папины дочки". Но многие ассоциируют Татьяну Ивановну с ролью бабы Симы в фильме "Моя прекрасная няня". Там она снималась с 2004 по 2006 годы.

1 марта на экраны вышло продолжение комедийного сериала о волейболе "Дылды-2". Роль бабушки Лели там для Жуковой-Киртбая оказалась последней... Ее сердце остановилось утром 9 августа. Об этом "Дни.ру" сообщили в пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки", где в последние годы и служила актриса.

Ее коллега Дарья Михайличенко рассказала, что это был замечательный партнер, с отличным чувством юмора. "На спектакли она всегда приходила с подарками и сладостями для партнеров и их детей. Была близким другом моей семьи и человек огромного таланта", – смахивает слезу Михайличенко.

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Фото: pixabay.com
Автор: 9 августа 2021, 12:20
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