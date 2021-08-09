Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова

На шоу "Судьба человека" произнесли шокирующие слова. Борис Корчевников заявил о готовности уйти в тень.

Шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым завоевало сердца многих россиян, благодаря душевным диалогам и откровенным признаниям в эфире. В последние годы ведущему было крайне непросто работать — усилились проблемы со слухом, здоровье подорвалось. Однако он мужественно справлялся с трудностями, записывая один выпуск за другим. Борис Корчевников посвятил программе четыре года, великолепно выполняя свою работу, но вдруг заявил, что хочет покинуть шоу.

На самом деле телеведущий произнес шокирующие слова по договоренности, чтобы подыграть актеру Борису Стеклову, который стал гостем очередного выпуска. В формате театральной беседы артист спросил у телеведущего, почему он намерен завершить карьеру на "Судьбе человека". "Надоело все это, знаете. Жара, софиты. Сидишь тут с утра до ночи", — отреагировал тяжелобольной журналист.

Зная поговорку о том, что в каждой шутке есть доля правды, фанаты Бориса Корчевникова забеспокоились. Преданные поклонники всерьез переживают за здоровье мужчины, поэтому не исключают, что в ближайшем будущем он все же перестанет блистать на экранах. Ведущий "Судьбы человека" перенес тяжелую операцию из-за доброкачественной опухоли, поэтому ему следует внимательно заботиться о своем состоянии.