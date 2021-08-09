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Шоу-бизнес
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова

Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова

На шоу "Судьба человека" произнесли шокирующие слова. Борис Корчевников заявил о готовности уйти в тень.
прочитано 917 раз

Шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым завоевало сердца многих россиян, благодаря душевным диалогам и откровенным признаниям в эфире. В последние годы ведущему было крайне непросто работать — усилились проблемы со слухом, здоровье подорвалось. Однако он мужественно справлялся с трудностями, записывая один выпуск за другим. Борис Корчевников посвятил программе четыре года, великолепно выполняя свою работу, но вдруг заявил, что хочет покинуть шоу.

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Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

На самом деле телеведущий произнес шокирующие слова по договоренности, чтобы подыграть актеру Борису Стеклову, который стал гостем очередного выпуска. В формате театральной беседы артист спросил у телеведущего, почему он намерен завершить карьеру на "Судьбе человека". "Надоело все это, знаете. Жара, софиты. Сидишь тут с утра до ночи", — отреагировал тяжелобольной журналист.

Зная поговорку о том, что в каждой шутке есть доля правды, фанаты Бориса Корчевникова забеспокоились. Преданные поклонники всерьез переживают за здоровье мужчины, поэтому не исключают, что в ближайшем будущем он все же перестанет блистать на экранах. Ведущий "Судьбы человека" перенес тяжелую операцию из-за доброкачественной опухоли, поэтому ему следует внимательно заботиться о своем состоянии.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 11:50 Источник: Россия 1/"Судьба человека" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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