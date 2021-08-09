Бородина взорвалась после громкого развода: Займитесь своей жизнью

Недавно стало известно, что Ксения Бородина и Курбан Омаров официально развелись. Каждый из них отпраздновал событие.

Бизнесмен исполнял трогательные композиции в караоке, а бывшая возлюбленная же плясала и наслаждалась компанией подруг в шикарном ресторане. Она публиковала видео торта со свечами, роскошного стола, а на фоне были слышны радостные возгласы. Однако многие решили, что действия ведущей не совсем корректны, о чем тут же сообщили ей лично в комментариях и личных сообщениях.

Ксения Бородина публично ответила всем обидчикам. Она подчеркнула, что времени на удаление негативных комментариев у нее просто нет, поэтому она публикует большой пост. По словам знаменитости, она ощущает поддержку женщин, которые активно отправляют ей сообщения с благодарностями.

Звезда "Дома-2" заявила, что не перестала быть семейным человеком, но всех тех, кто дает ей непрошеные советы, просит прекратить это. "Займитесь своей жизнью", – возмутилась Ксения. Она призвала перестать учить ее правилам жизни и отношений с мужчинами.

Ксения Бородина рассказала, что чувство стыда она не испытывает, так как всегда была "за справедливость". Как сообщает 5-tv.ru, ведущая указала, что "счастливые тети" просто завидуют тому, что она смогла уйти от мужа, а затем громко отпраздновала это событие с тортом и свечами. Пользователи поддержали знаменитость.

