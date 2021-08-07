Новоиспеченный бывший муж врезал Бородиной после скандального развода

Курбан Омаров моментально отреагировал на радостные истории бывшей супруги Ксении Бородиной с празднования развода.

Ведущая "ДОМа-2" и бизнесмен на днях официально развелись. Ксения устроила вечеринку в честь этого события. На что Омаров отреагировал крайне спокойно. Он буквально врезал бывшей жене своей невозмутимостью. "Умею молчать где надо и улыбаться там где грустно. Видеть в плохом хорошее и благодарить (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — написал бизнесмен под видео, в котором исполняет песню про севшую батарейку.

Подписчики поддержали Курбана, отметив, что из неприятных ситуаций нужно выходить с достоинством. "Молодец! Красиво из это истории только так выходить! Хороший ответ песнопениям и тусовкам Ксении", "Золотые слова, вы во всей ситуации с Бородиной вышли достойно и благородно, не разу не намекнув плохого слова в ее адрес. вот это настоящий мужик", — написали фолловеры.

Тем временем подписчики Ксении Бородиной заметили большое количество фотошопа на снимках с празднования развода. "Ксения Вы и так красивая очень, зачем так сильно лицо фотошопить? ", "Фотошоп -это ваше! ", "Откуда столько неуверенности в себе? Вечерний Мейк на лице, но вы все равно максимально фейстьюните фото", — удивляются поклонники.

Ранее фанаты заметили, что после развода Ксения Бородина стала очень напоминать внешне свою коллегу по цеху Ольгу Бузову. На новом видео в своем блоге Ксения загадочно уходит вдаль в песчаных дюнах. Именно там подписчики уловили сходство с поющей ведущей.