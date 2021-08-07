Плетнева из группы "Винтаж" спустила баснословную сумму на отдых в Турции

43-летняя певица, солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева проводит время в Бодруме.

Раньше Анна Плетнева не могла находить общий язык со своей старшей дочерью Варварой. Певица старалась контролировать наследницу, но тщетно. После ссор с матерью она, будучи 15-летней девочкой, могла убежать из дома и пропасть. Артистка из-за нервных срывов часто вызывала скорую.

Сейчас Анна ладит с дочерью. Недавно певица улетела вместе с наследницей в Турцию. Мать и дочь поселились в пятизвездочном отеле, в котором достаточно дорогие номера – порядка 120 тысяч рублей за сутки или около 900 тысяч за неделю. Если прибавить к этим расходам рестораны и развлечения, то получится один миллион.

Кстати, Варвара уже несколько лет обучается за границей. Сначала девушка получала образование во Франции. Сейчас же она живет Женеве – столице Швейцарии. Дочь Плетневой изменила свой образ жизни. Девушка отказалась от вредной еды. Такой пищей она считает мясо.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о выступлении Анны Плетневой в московском ночном клубе "Секрет". Певица предстала перед гомосексуалистами в корсаже стиля BDSM, в черных колготках и трусах. Для полноты образа солистка группы "Винтаж" взяла в руку плетку и надела армейскую фуражку.