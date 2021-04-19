В трусах и со вздыбленными сосками: возбужденные геи бились в экстазе после откровенных ласк Плетневой

Кажется, слова песен участницы группы "Винтаж" написаны для исполнения перед гей-аудиторией. Взять хотя бы такой текст: "Где и с кем мы проснемся утром? // Крик одиночества любви // Летит над миром". Или вспомнить песню с припевом: "Неистовый зверь, мой повелитель, // Моя колыбель — твоя обитель // И ты уже решил, что будет делать все наверняка". Анюта понимает это и блистает в гей-клубах регулярно.
В очередной раз попеть хором с Анной Плетневой столичные гомосексуалисты собрались в столичном микс-клубе с символичным "Секрет". Певица предстала перед ними в корсаже стиля BDSM, в черных колготках и черных же трусах. Для полноты образ садо-мазо королевы у Анюты в руках была плетка, а на голове – армейская фуражка. В подобных веселых заведениях гости любят разные фетиши, ролевые игры и смелые образы, так что звезда дала, что называется, всем сестрам по серьгам. Правда, платье певица не надела – то ли забыла дома, то ли потеряла по дороге в ночи, то ли решила, что ее выпирающие из тугого лифа вздыбленные соски могут заинтересовать избалованную мужскими телами подвыпившую публику.
На одной из песен Анюта упала на руки возбужденных и воющих парней, а те, очевидно, в экстазе и беспамятстве, стали гладить Плетневу по всем ее ложбинкам, вогнутостям и выпуклостям. Словно перед ними был какой Лазарев или Билан... Ведь чудо, что геев прелести 43-летней сексуальной нимфы так завели и вдохновили!
Интересно, знает ли про это муж звезды – бизнесмен Кирилл Сыров?.. А, может, и сам был в той толпе плотно стоящих друг к другу потных мужских тел, поддерживая морально и физически красавицу-жену?..
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