Анна Плетнева из группы "Винтаж": Любите себя, верьте в чудеса и будьте сильными

Солистка группы "Винтаж" поздравила читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом. Анна Плетнева рассказала, как ей удавалось сохранить позитивный настрой в непростом 2020-м.

В онлайн-кинотеатре МТС ТВ в последнее воскресенье уходящего года, 27 декабря в 17:00, Анна Плетнева вместе с коллегами из лейбла Velvet music – Елкой, Владимиром Пресняковым, Мари Краймбрери, Звонким, Burito и многими другими – представят большой новогодний концерт-квест Big Music Quest. Певица надеется, что следующий год станет отличным временем для реализации самых смелых идей и претворения в жизнь самых смелых желаний, а концерт подарит хорошее настроение и вдохновит на новые свершения.

"Дорогие мои! Очень хочу, чтобы вы были счастливы в новом году и всегда сохраняли позитивный настрой. Главное – любите себя, верьте в чудеса и будьте сильными! Вот увидите, все будет так, как вы загадали!" – желает читателям "Дни.ру" Анна.

В этом году, как никогда, все мы рекордное количество времени провели дома. Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева не является исключением. Мы поговорили с певицей и спросили, какие фильмы она смотрела в 2020 году и что советует своим слушателям:

В 2020 году однозначно нельзя было обойтись без комедийных кинолент, ведь юмор – лучшее лекарство. Самая удачная комедийная находка этого года – фильм "Управление гневом" о том, как важно владеть своими эмоциями. Во время самоизоляции эта кинокартина стала отличной возможностью с другой стороны взглянуть на сложившуюся ситуацию. В топ-5 также можно отнести "Одноклассники" о встрече пяти друзей детства спустя 30 лет, "Секс по обмену" о проблемах в браке, "Американский пирог" и "Ангелы Чарли".

Любимый жанр этого года, конечно же, драмы, в центре сюжета которых любовная пара. Такие истории – отличный досуг на вечер и лучшее лекарство от всех жизненных перипетий. Список возглавила мелодрама "Грязные танцы", танцевальные номера из которой я даже иногда пересматриваю. И если вы еще не видели фильм "Неспящие в Сиэттле", то срочно рекомендую это исправить, картина порадует отличным сюжетом и своей атмосферой.

А если Вам захочется в новогодние праздники погрузиться в совершенно другой мир, то остановите свой выбор на всеми любимом фильме "Назад в будущее" и на серии фильмов Marvel "Люди Икс". Приятные несколько часов обеспечены!