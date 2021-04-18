"Ее бы в президенты!": Плетнева оценила бешеную актуальность Бузовой

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева объявила о музыкальных тенденциях. По мнению звезды, Ольга Бузова необходима россиянам.

Певица Анна Плетнева сообщила, что сейчас в моде агрессивная музыка, которую транслируют популярные рэперы, как Скриптонит и Моргенштерн. Сама она любит слушать Земфиру и уверена, что каждый волен выбирать любимых исполнителей вне зависимости от трендов. "Музыки сегодня просто нет, как массовое явление в России она умерла", — выразилась солистка группы "Винтаж". При этом поп-дива считает, что Ольга Бузова является ключевой фигурой отечественного шоу-бизнеса, которая необходима поколению, растущему на "Доме-2".

По словам звездной брюнетки, поклонники видят в поющей телеведущей самих себя, поэтому актуальность исполнительницы хита "Мало половин" не идет на спад. Ольгу считают "своей", так как она добилась популярности через тернии популярной телестройки. Участница группы "Винтаж" полагает, что в жизни фанатов Бузовой происходит все то же, что они видели на "Доме-2": ругань, скандалы, травля и прочие неприятности.

Знаменитость подчеркнула, что в особенности это касается жителей небольших провинциальных населенных пунктов, так как в крупных и развитых городах люди немного другие и телевизор не так сильно на них влияет. "Золушка наша, наша девочка, ее бы в президенты!" — по мнению Анны Плетневой, так об Ольге Бузовой думают поклонники.

