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"Ее бы в президенты!": Плетнева оценила бешеную актуальность Бузовой

"Ее бы в президенты!": Плетнева оценила бешеную актуальность Бузовой

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева объявила о музыкальных тенденциях. По мнению звезды, Ольга Бузова необходима россиянам.
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Певица Анна Плетнева сообщила, что сейчас в моде агрессивная музыка, которую транслируют популярные рэперы, как Скриптонит и Моргенштерн. Сама она любит слушать Земфиру и уверена, что каждый волен выбирать любимых исполнителей вне зависимости от трендов. "Музыки сегодня просто нет, как массовое явление в России она умерла", — выразилась солистка группы "Винтаж". При этом поп-дива считает, что Ольга Бузова является ключевой фигурой отечественного шоу-бизнеса, которая необходима поколению, растущему на "Доме-2".

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По словам звездной брюнетки, поклонники видят в поющей телеведущей самих себя, поэтому актуальность исполнительницы хита "Мало половин" не идет на спад. Ольгу считают "своей", так как она добилась популярности через тернии популярной телестройки. Участница группы "Винтаж" полагает, что в жизни фанатов Бузовой происходит все то же, что они видели на "Доме-2": ругань, скандалы, травля и прочие неприятности.

Знаменитость подчеркнула, что в особенности это касается жителей небольших провинциальных населенных пунктов, так как в крупных и развитых городах люди немного другие и телевизор не так сильно на них влияет. "Золушка наша, наша девочка, ее бы в президенты!" — по мнению Анны Плетневой, так об Ольге Бузовой думают поклонники.

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 18:00 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость694980
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этой золушке туалеты мыть в самую пору
Гость700037
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Пока такие "поющие трусы" рот открывают под фанеру музыки нет. Хорошим певцам на сцену путь тернист,так как нет денежных папиков.
Гость699989
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Один выкидыш из публичного дурДома-2 по фамилии Собчак уже лезла в президенты.
Теперь ещё одна дура опозориться хочет?
Сергей.
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Ну по уровню интеллекта Плетнёва от Бузовой похоже,недалеко ушла.
Гость693961
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Бузова, одень трусы, и в президенты, раз тебя поддерживают, в стране дураков все возможно
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