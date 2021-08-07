Сафронов вступился за затравленную Алентову: Это преступление!

Народная артистка России Вера Алентова возвращается на сцену после смерти супруга.

11 и 12 августа 2021 года Вера Алентова выйдет на сцену московского драматического театра имени Пушкина. Она сыграет главные роли в спектаклях "Семейка Краузе" и "Ложные признания". Однако зрители не ожидали, что артистка, которая недавно перенесла ковид и смерть мужа, так быстро вернется на сцену. Некоторые призывают актрису соблюсти хотя бы 40-дневный траур по супругу.

Никас Сафронов не понимает, почему люди раскритиковали Алентову за решение выйти на сцену спустя месяц после трагедии. По мнению художника, сейчас артистке нужна поддержка, ей необходимо отвлечься от случившегося, а искусство дает возможность на некоторое время забыть о боли и утрате.

"Ругать ее за преданность искусству – это преступление!", – считает Сафронов.

Художник считает, что Меньшов поддержал бы скорейшее возвращение Алентовой на сцену. По словам Никаса Степановича, Вера Валентиновна – потрясающая актриса, которая даже после трагедии сыграет свои роли в спектаклях на 100%. Он надеется, что после постановок, которые состоятся на следующей неделе, у артистки откроется второе дыхание.

Напомним, муж Веры Алентовой, режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни. Причиной смерти стали последствия ковида. Режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой народного артиста СССР Василия Ланового.

