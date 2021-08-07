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Шоу-бизнес
Сафронов вступился за затравленную Алентову: Это преступление!

Сафронов вступился за затравленную Алентову: Это преступление!

Народная артистка России Вера Алентова возвращается на сцену после смерти супруга.
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11 и 12 августа 2021 года Вера Алентова выйдет на сцену московского драматического театра имени Пушкина. Она сыграет главные роли в спектаклях "Семейка Краузе" и "Ложные признания". Однако зрители не ожидали, что артистка, которая недавно перенесла ковид и смерть мужа, так быстро вернется на сцену. Некоторые призывают актрису соблюсти хотя бы 40-дневный траур по супругу.

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 Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

Никас Сафронов не понимает, почему люди раскритиковали Алентову за решение выйти на сцену спустя месяц после трагедии. По мнению художника, сейчас артистке нужна поддержка, ей необходимо отвлечься от случившегося, а искусство дает возможность на некоторое время забыть о боли и утрате.

"Ругать ее за преданность искусству – это преступление!", – считает Сафронов.

Вера Алентова в спектакле 'Ложные признания', 2020 год. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Художник считает, что Меньшов поддержал бы скорейшее возвращение Алентовой на сцену. По словам Никаса Степановича, Вера Валентиновна – потрясающая актриса, которая даже после трагедии сыграет свои роли в спектаклях на 100%. Он надеется, что после постановок, которые состоятся на следующей неделе, у артистки откроется второе дыхание.

Напомним, муж Веры Алентовой, режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни. Причиной смерти стали последствия ковида. Режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой народного артиста СССР Василия Ланового.

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Вера Алентова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 августа 2021, 20:16 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

комментарии

Ответить:

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Некоторые призывают актрису соблюсти хотя бы 40-дневный траур по супругу.(С)
но она же не развлекаться выходит,а на работу,может,конечно,совсем и не работать,возраст позволяет,но если говорить про выход на работу,то обычные люди выходят практически после похорон близких,если нет возможности взять отпуск,а работы у всех разные,у неё вот такая.
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