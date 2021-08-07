Разведенная Бородина пародирует Бузову

Ксения Бородина и Курбан Омаров были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Но недавно сказке пришел конец и телеведущая подала на развод. Виной всему стали измены неверного супруга.
Многие заметили, что после того, как бывшая ведущая популярнейшего проекта на ТНТ "Дом-2" вышла из ЗАГСа, в ее внешности произошли большие изменения.
Дело в том, что на своей страничке в социальных сетяхКсения выложила видео, на котором она безумно напоминает певицу, актрису, королеву хайпа и свою коллегу по съемочной площадке Ольгу Бузову.
В красивом длинном платье красного цвета в образе роковой искусительницы Бородина загадочно ходит по пустыне, а в конце исчезает вдалеке. Пост она подписала просто и понятно "#freedom".
"Лети, птичка" – пишет в комментариях одна из поклонниц телезвезды.
На что та отвечает: "Уже".
В отличие от многих российских звезд, Ксения не стала хайповать на своем расставании и не начала одним за другим выпускать грустные хиты о несчастной любви. Наоборот, телеведущая говорит, что после развода девушки становятся не одинокими, а свободными. Многие поддержали ее и полностью разделили мнение артистки.
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