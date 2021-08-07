Разведенная Бородина пародирует Бузову

Недавно Ксения Бородина развелась с мужем Курбаном Омаровым. Поклонники заметили изменения во внешности телеведущей.

Ксения Бородина и Курбан Омаров были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Но недавно сказке пришел конец и телеведущая подала на развод. Виной всему стали измены неверного супруга.

Многие заметили, что после того, как бывшая ведущая популярнейшего проекта на ТНТ "Дом-2" вышла из ЗАГСа, в ее внешности произошли большие изменения.

Дело в том, что на своей страничке в социальных сетяхКсения выложила видео, на котором она безумно напоминает певицу, актрису, королеву хайпа и свою коллегу по съемочной площадке Ольгу Бузову.

В красивом длинном платье красного цвета в образе роковой искусительницы Бородина загадочно ходит по пустыне, а в конце исчезает вдалеке. Пост она подписала просто и понятно "#freedom".



"Лети, птичка" – пишет в комментариях одна из поклонниц телезвезды.

На что та отвечает: "Уже".

В отличие от многих российских звезд, Ксения не стала хайповать на своем расставании и не начала одним за другим выпускать грустные хиты о несчастной любви. Наоборот, телеведущая говорит, что после развода девушки становятся не одинокими, а свободными. Многие поддержали ее и полностью разделили мнение артистки.