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Шоу-бизнес
"Аня, тебя только тарабанить": Седокова в откровенном купальнике взялась за старое

"Аня, тебя только тарабанить": Седокова в откровенном купальнике взялась за старое

Анна Седокова опубликовала видео в откровенном купальнике. Фанаты решили, что у нее ностальгия.
прочитано 306 раз

На опубликованных кадрах украинская поп-дива Анна Седокова предстала в черном открытом купальнике. Разрезы на ткани открыли взору поклонников самые пикантные зоны на теле певицы. Хоть на текст публикации мало кто уже смотре, все же Анна решила написать умные мысли.

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В публикации Анна Седокова задалась вопросом, почему не решалась выпустить Live альбом почти пять лет. На кадрах звучала ее песня "Привыкаю", которой уже почти 15 лет. Когда-то именно с такой композиции началась сольная карьера Седоковой вне коллектива "ВИА Гра".

"Теперь я большая. Но проходят годы, и песня актуальна как никогда. Я надеюсь, вам близок мой новый альбом Secret Soul так же, как мне", – написала артистка.

Поклонники пришли в восторг от идеи нового альбома и от вида самой 38-летней Анны Седоковой. Они осыпали ее комплиментами и признаниями в любви.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Я помню эту песню, с нее началась Анна Владимировна без "ВИА Гры"; "Мега секси!!"; "Аня, тебя только тарабанить", – написали поклонники.

Напомним, Анна Седокова несколько раз была замужем. Сейчас она счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Бывший муж Максим Чернявский живет в США вместе с ее десятилетней дочерью Моникой, которую он через суд отобрал у Анны Седоковой.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 августа 2021, 02:18 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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