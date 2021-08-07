"Аня, тебя только тарабанить": Седокова в откровенном купальнике взялась за старое

Анна Седокова опубликовала видео в откровенном купальнике. Фанаты решили, что у нее ностальгия.

На опубликованных кадрах украинская поп-дива Анна Седокова предстала в черном открытом купальнике. Разрезы на ткани открыли взору поклонников самые пикантные зоны на теле певицы. Хоть на текст публикации мало кто уже смотре, все же Анна решила написать умные мысли.

В публикации Анна Седокова задалась вопросом, почему не решалась выпустить Live альбом почти пять лет. На кадрах звучала ее песня "Привыкаю", которой уже почти 15 лет. Когда-то именно с такой композиции началась сольная карьера Седоковой вне коллектива "ВИА Гра".

"Теперь я большая. Но проходят годы, и песня актуальна как никогда. Я надеюсь, вам близок мой новый альбом Secret Soul так же, как мне", – написала артистка.

Поклонники пришли в восторг от идеи нового альбома и от вида самой 38-летней Анны Седоковой. Они осыпали ее комплиментами и признаниями в любви.

"Я помню эту песню, с нее началась Анна Владимировна без "ВИА Гры"; "Мега секси!!"; "Аня, тебя только тарабанить", – написали поклонники.

Напомним, Анна Седокова несколько раз была замужем. Сейчас она счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Бывший муж Максим Чернявский живет в США вместе с ее десятилетней дочерью Моникой, которую он через суд отобрал у Анны Седоковой.