Желающую покончить с собой Бузову насилу спасли

В своей книге "Больше чем пиар" он помимо прочего говорит о том, что телеведущая чуть не совершила непоправимое. Такие ужасные мысли повещали звезду в период расставания с мужем – футболистом Дмитрием Тарасовым.
Антон Богославский познакомился с Ольгой Бузовой пять лет назад. Тогда артистка крайне болезненно переживала развод со спортсменом. Она очень любила супруга и не хотела жить без него.
Близкие как могли, поддерживали знаменитость, но та впала в депрессию. Все попытки родственников успокоить и приободрить исполнительницу оканчивались крахом – Ольга Бузова на увещевания семьи не реагировала.
Тогда пиар-менеджер теледивы сделал ход конем, заявив, что если она покончит с собой, то всех любимых собак ведущей Еву и Челси отдадут в приют. Он знал, что Ольга Бузова обожает своих питомцев. К счастью, это возымело нужный эффект – певицу удалось переубедить, и она вернулась к жизни.
По словам Антона Богославского, в тот период Ольга Бузова жила ради своих четвероногих любимцев. Девушка выбрала большую квартиру, чтобы собакам было где бегать и дом со своей территорией, чтобы их можно было свободно выгуливать. Ранее стало известно, что на заре своей карьеры Ольга Бузова работала уборщицей у Бари Алибасова.
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