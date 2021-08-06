Желающую покончить с собой Бузову насилу спасли

Пиарщик Ольги Бузовой Антон Богославский поделился воспоминаниями о трудном периоде в жизни своей подопечной.



В своей книге "Больше чем пиар" он помимо прочего говорит о том, что телеведущая чуть не совершила непоправимое. Такие ужасные мысли повещали звезду в период расставания с мужем – футболистом Дмитрием Тарасовым.

Антон Богославский познакомился с Ольгой Бузовой пять лет назад. Тогда артистка крайне болезненно переживала развод со спортсменом. Она очень любила супруга и не хотела жить без него.

Близкие как могли, поддерживали знаменитость, но та впала в депрессию. Все попытки родственников успокоить и приободрить исполнительницу оканчивались крахом – Ольга Бузова на увещевания семьи не реагировала.

Тогда пиар-менеджер теледивы сделал ход конем, заявив, что если она покончит с собой, то всех любимых собак ведущей Еву и Челси отдадут в приют. Он знал, что Ольга Бузова обожает своих питомцев. К счастью, это возымело нужный эффект – певицу удалось переубедить, и она вернулась к жизни.

По словам Антона Богославского, в тот период Ольга Бузова жила ради своих четвероногих любимцев. Девушка выбрала большую квартиру, чтобы собакам было где бегать и дом со своей территорией, чтобы их можно было свободно выгуливать. Ранее стало известно, что на заре своей карьеры Ольга Бузова работала уборщицей у Бари Алибасова.