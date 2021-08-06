Нож в спину: конкурент Ольги Бузовой вылил на нее ушат помоев

После того, как продюсеры шоу "Дом-2" взяли на работу ведущим проекта бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна, она назвала всех их предателями. Однако нашлись и те, кто назвал уход Бузовой с проекта и ее замену заслуженными.
В одном из интервью певица Ольга Орлова рассказала, что Ольга Бузова на самом деле поставила продюсером "Дома-2" в неудобное положение, заявив об уходе за несколько часов до эфира. Поэтому организаторы были вынуждены позвать Даву. Ольга Бузова возмутилась таким откровением Орловой и назвала это ложью.
Но потом ведущая "Дома-2" Ксения Бородина поддержала Ольгу Орлову и заявила, что ее слова чистая правда.
Теперь свою точку зрения высказал еще один коллега Ольги Бузовой Андрей Черкасов. Он заступился за Ксению Бородину, Ольгу Орлову и Влада Кадони, которых Бузова унизила, обвинив в предательстве. Черкасов заявил6 что Бузова не готова слышать правду о себе.
"Обвинять других во лжи и ножах в спину — ее фирменный почерк и стиль", — сказал 39-летний Черкасов в своем "Инстаграм".
Ранее продюсер группы "На-На" рассказал, что Ольга Бузова начинала свою карьеру в шоу-бизнесе вовсе не со сцены. Она была уборщицей у Бари Алибасова.
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