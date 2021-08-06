"Столько драмы": Разведенка Бородина сцепилась с Омаровым в суде

Для Ксении Бородиной 6 августа теперь не просто день, а важная дата. Звезда шоу "Дом-2" поставила жирную точку в отношениях с Курбаном Омаровым и получила развод. Однако праздновать событие пока рано — нужно еще отвоевать имущество. Телеведущей придется нелегко, ведь экс-супруг не намерен ей уступать. Впереди состоится слушание, где Ксения Бородина и Курбан Омаров встретятся, как два противника.
Конфликт между сторонами начался в день их развода прямо в зале суда. Ксения Бородина и Курбан Омаров учинили ожесточенный спор относительно даты, в которую они перестали вести общее хозяйство. Она важна для того, чтобы честно поделить совместно нажитое имущество и счета. Ксения Бородина утверждает, что роковой день настал много месяцев назад, только вот Курбан Омаров категорически с ней не согласен. По данным близкого к суду источника, конфликтующие соперники так и не нашли компромисс, так что обсуждать этот вопрос им придется на следующем заседании.
Сразу после развода Ксения Бородина разместила в "Инстаграм" публикацию с хештегом "свобода". Поклонники поддержали звезду, но выразили огорчение из-за того, что теледива не смогла спасти брак. Некоторые отметили, что знаменитость зря развелась с Курбаном Омаровым. "Радости мало. Думают о себе, а не о детях", "Столько драмы", "И что хорошего в этой свободе? Когда нет женского счастья, надоест быстро", — написали пользователи Сети.
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