"Все тело исполосовано": Борисова рассказала об ужасном состоянии дочери

Дана Борисова рассказала, что уже давно не удивляется действиям экс-возлюбленного. Она отметила, что отец ее дочери посещает сотрудников полиции с той же частотой, что и собственное место работы. Теледива сообщила, что Максим и его родители живут в соседнем доме, поэтому для них крайне просто прийти и посмотреть, как она обращается с дочерью. Следователь позвонил ей, она не выдержала и попросила свою маму приехать к наследнице.
По словам ведущей, раньше Полина принимала выходки отца близко к сердцу, но теперь все изменилось. Она стала взрослее и якобы умеет с юмором относиться к происходящему. Дана отметила, что девочка прекрасно провела время с бабушкой.
Буквально недавно 13-летняя дочь знаменитости вернулась домой. Ранее она наблюдалась в клинике. Причиной госпитализации послужил тот факт, что звездная наследница стала наносить себе увечья. Сейчас, к счастью, все пришло в норму.
"Все тело исполосовано", – призналась Дана Борисова. Она подчеркнула, что бывший избранник настолько стыдится дочери, что перед прогулкой заставляет ее надевать закрытые костюмы, чтобы никто не видел шрамов. По словам ведущей, она открыта к общению с Максимом Аксеновым, но он слишком "зависит от мамы".
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