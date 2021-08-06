"Ее прощение ничего не меняет": разведенке Бородиной дали под дых

Ведущая шоу "Дом-2" ранее отметила, что причина расставания с Курбаном Омаровым заключена во фразе, что "нормальные женщины такого не прощают". Светская обозревательница недоумевает: что же сделал такого бизнесмен, что Ксения Бородина решила развестись?
Лена Миро напомнила, что теледива прощала супругу измены и безденежье. Она рассудила, что предприниматель хорошо относится к детям и никогда не поднимал на избранницу руку.
Блогер пришла к выводу, что Ксения Бородина просто достала мужчину, из-за чего он позволил ей самой подать на развод. "Ее прощение ничего не меняет", – вынесла вердикт телеведущей Лена Миро.
По мнению блогера, Курбан Омаров принял верное решил о том, чтобы расстаться со знаменитостью. Она убеждена, что Ксения Бородина, не может ничего изменить, но гордость не позволяет ей этого признать. Лена Миро уверена, что именно потому звезда демонстрирует своим поклонникам в Сети, что это она инициатор развода и не может простить супруга.
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров прожили в браке шесть лет. Ведущая родила мужу дочь Теону. Также она воспитывает наследницу от первого брака Марусю.
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