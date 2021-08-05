"Это беда": Садальский поставил крест на важном событии

В жизни артиста грядет переломный момент. Станислав Садальский к нему не готов.

Для одних возраст — это всего лишь цифры в паспорте, для других — количество прожитых лет. Знаменитый актер Станислав Садальский относится к категории людей, которые не видят в достижении почтенного возраста ничего хорошего. 8 августа звездному мужчине исполнится 70 лет, однако это важное событие он намерен проигнорировать. Ни пышного застолья, ни скромной вечеринки в кругу друзей актер устраивать не будет. Знаменательная дата скорее пугает его, чем радует.

Станислав Садальский воспринимает юбилей как несчастье и крайне тяжелое обстоятельство. "Я не праздную. Это не радость, а беда" — признался журналистам заслуженный артист РСФСР. Почему 70-летие кажется мужчине таким неприятным событием, Станислав Садальский не уточнил. Возможно, ему, как и многим другим людям, хочется дольше чувствовать себя молодым и знать, что впереди очень много счастливых дней.

Напомним, артист эмоционально отреагировал на скандальную стычку между Еленой Прокловой и Яной Поплавской. С изрядной долей сарказма Станислав Садальский назвал Елену Проклову женщиной-героем. В издевательской форме он порекомендовал коллеге продолжать рассказывать об интимной близости на всю страну. "Об оральном сексе... нельзя молчать!" — выразился 69-летний мужчина.

