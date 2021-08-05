Шнуров побил Крида и Билана после иска в суд

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. Первое место занял солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров. По данным издания, он заработал за год 8,8 миллиона долларов. Как выяснилось, за частный концерт Сергей Шнуров и его команда может заработать от 150 до 300 тысяч долларов. Таким образом исполнитель побил и оставил позади себя Егора Крида и Диму Билана, которые оказались на втором и третьем месте списка. Певец Егор Крид заработал за год 6,9 миллиона долларов, а Дима Билан 6,8 миллиона долларов.
Также в рейтинг самых обеспеченных артистов были включен Баста, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, участники коллектива "Би-2", Григорий Лепс, Тимати и ведущий Иван Ургант.
Ранее бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала иск в суд против Сергея Шнурова на 19 миллионов рублей.
Напомним, месяц назад издание Forbes публиковало рейтинг дохода чиновников. Как выяснилось, их заработок увеличился за прошедший год, и никакая пандемия этому не помешала.
Рейтинг самых обеспеченных российских чиновников возглавил депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Доход его семьи в прошлом году составил 8,6 млрд рублей, при этом годом ранее он заработал всего 5,1 млрд рублей.
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