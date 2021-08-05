Манукян устроил свидание с участницей "Дома-2": Вторая Бузова

Рэпер Дава, он же Давид Манукян, не раз представлял себя массам, как завидного холостяка. В январе 2021 года он разорвал отношения с Ольгой Бузовой, будучи обвиненным в изменах и рукоприкладстве. Пока поющая телеведущая отгоняет от себя мысли о бывшем партнере, Дава открыто флиртует с другими девушками. Рэпер уверенно занял место ведущего шоу "Дом-2" и даже обзавелся там поклонницей Яной Захаровой. Недавно Давид Манукян устроил с ней свидание, которое сняли на камеру.
Судя по ролику, ведущий не очень расположен к участнице шоу "Дом-2" и держит дистанцию, хотя называет ее красивой и хорошей девочкой. А вот Яна Захарова явно старается завоевать его сердце. Давид Манукян признался, что готов выпить с ней кофе, не предаваясь страсти на рабочем месте. Внешне девушка напоминает Ольгу Бузову в недалеком прошлом: узкое смуглое лицо, длинные прямые волосы, худощавое телосложение.
Пользователи Сети в инстаграм-аккаунте канала "Ю" в один голос решили, что Яна Захарова откровенно вешается на Давида Манукяна и ведет себя недостойно. "Она опустилась! Как собачка по пятам бегает за ним. Позорище", "Бедная, не знает уже кому себя предложить", — написали россияне. Странно, но про Ольгу Бузову в комментариях даже не упомянули.
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