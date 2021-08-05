Повязанная цепями голая Брежнева возбудила россиян

В новом клипе певица предстала перед поклонниками в смелом наряде, состоящем из одних цепочек. Дизайнеры специально разработали откровенное платье для новой композиции супруги Константина Меладзе.
На кадрах создается впечатление, что Вера Брежнева совершенно обнаженная. Что ж, похоже, это становится трендом. И задала его в российском шоу-бизнесе не кто иной как исполнительница Клава Кова, которая появилась летом на премии "Жара" "совершенно обнаженной". На ней было платье, выделяющее все анатомические особенности певицы.
Платье Веры Брежневой создавал известный украинский дизайнер и основатель бренда FROLOV – Иван Фролов. Наряд для певицы весил более пяти килограммов. Фанаты пришли в восторг от ее наряда, который подчеркнул все достоинства Брежневой.
В клипе Вера Брежнева поведала историю любви и измены. Она узнала о неверности своего возлюбленного и ужасно переживала. Далее сюжет ленты развивается в этом ключе – Брежнева проживает все круги ада. Режиссером клипа стал Алан Бадоев.
Напомним, последнее время в Сети ходят слухи о разладе в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе. Говорят, что продюсер мог изменить певице с другой. Но официально информацию не комментирует ни Брежнева, ни ее муж.
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