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Шоу-бизнес
Повязанная цепями голая Брежнева возбудила россиян

Повязанная цепями голая Брежнева возбудила россиян

Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Розовый дым". Фанаты пришли в восторг от ее наряда.
прочитано 327 раз

В новом клипе певица предстала перед поклонниками в смелом наряде, состоящем из одних цепочек. Дизайнеры специально разработали откровенное платье для новой композиции супруги Константина Меладзе.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

На кадрах создается впечатление, что Вера Брежнева совершенно обнаженная. Что ж, похоже, это становится трендом. И задала его в российском шоу-бизнесе не кто иной как исполнительница Клава Кова, которая появилась летом на премии "Жара" "совершенно обнаженной". На ней было платье, выделяющее все анатомические особенности певицы.

Платье Веры Брежневой создавал известный украинский дизайнер и основатель бренда FROLOV – Иван Фролов. Наряд для певицы весил более пяти килограммов. Фанаты пришли в восторг от ее наряда, который подчеркнул все достоинства Брежневой.

В клипе Вера Брежнева поведала историю любви и измены. Она узнала о неверности своего возлюбленного и ужасно переживала. Далее сюжет ленты развивается в этом ключе – Брежнева проживает все круги ада. Режиссером клипа стал Алан Бадоев.

Напомним, последнее время в Сети ходят слухи о разладе в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе. Говорят, что продюсер мог изменить певице с другой. Но официально информацию не комментирует ни Брежнева, ни ее муж.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 14:14 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

комментарии

Ответить:

Гость824581
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Достала она Костяна, вот он и изменил ей.
Гость886743
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у этих "звёзд" уже не осталось ни одного места, которое мы бы не видели, надоели до чёртиков, мозга на большее нет у них
Гость813682
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Надоела она уже.
657895
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уберите эту обезьяну, тошно смотреть на это жеребо подобное отродье галушкинское деревенское
1

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