"Лет на 30 моложе": Светличная преобразилась из-за бурного романа

Сергей Сокольский и Светлана Светличная были женаты всего 27 дней. Она — знаменитая актриса, он — обычный бард, который почти на 20 лет моложе избранницы. Бурному роману не суждено было перерасти в крепкий союз. Недавно об этой короткой интрижке всплыли интересные факты. Их поведала журналистам женщина, которая заняла сердце музыканта после артистки. Художница Светлана Смирнова-Сокольская уверяет — звезда советского кино пережила из-за партнера удивительные вещи.
Выяснилось, что инициатором разрыва отношений была Светлана Светличная. По словам Смирновой-Сокольской, у Сергея была слишком сильная энергетика, которая оказывала мощное влияние на состояние всесоюзной звезды. В период романа с Сокольским киноактриса страдала от мучительных головных болей и точно знала, что в них виноват возлюбленный. "Хотя во время их отношений Светлана стала выглядеть лет на 30 моложе", — отметила художница.
Смирнова-Сокольская рассказала историю о чудесном преображении Светланы Светличной. Актриса поражала окружающих изменившейся внешностью. Как-то раз артистка заявила Нонне Мордюковой, что хочет приобрести омолаживающее косметическое средство. "Какой крем? Сережа все морщины тебе разгладит", — ответила ей собеседница.
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