До трясучки: Изморенная голодом Высоцкая травится спиртом

Звезда экрана Юлия Высоцкая воздерживается от пищи с помощью алкоголя.

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками планами на четвертые сутки августа. Женщина рассказала, что играет в постановке "Три сестры", но это лишь одна из ее задач на стандартный будний день. В середине недели Юлия Высоцкая увлеклась распитием спиртных напитков и устроила небольшие посиделки. "Сегодня — день шампанского!" — объявила знаменитость в "Инстаграм" и показала эксцентричное видео.

В кадре раздетая до купальника телеведущая весело потанцевала с двумя бокалами. Юлия Высоцкая судорожно трясла руками, чтобы было слышно, как кубики льда бьются о стенки сосудов. В описании к ролику звезда отметила, что отказалась от еды, так как 4 августа нежелательно принимать пищу, согласно ведийской традиции. В индуизме этот день называется экадаши.

Распитие алкоголя, особенно на голодный желудок, могло крайне серьезно повлиять на здоровье актрисы. Спирт не только негативно влияет на различные системы жизнедеятельности человека, но и, по словам медиков, отравляет организм. Пользователи Сети не смогли остаться в стороне и прокомментировали занятие Юлии Высоцкой. "Ужас, стыдоба", "Почему-то неприятно смотреть", "Сложно вас понять", "Что за фигня?", "Мелкие алкаши", — выразились комментаторы.