Партнер Лазарева Малиновский сообщил о прибавлении: Я реву от радости

Партнер Сергея Лазарева по бизнесу и многочисленным путешествиям Алекс Малиновский сообщил фанатам радостную новость. В его семье долгожданное прибавление. У брата-близнеца родилась дочка, так что Алекс теперь дядя.
Певец рассказал в своем "Инстаграм", что безмерно счастлив. Со слезами на глазах ликующий Алекс Малиновский признался, что не ожидал рождения девочки. Многие были уверены, что будет мальчик.
Стоит отметить, что сам Алекс Малиновский к 37 годам так и не женился и не завел детей. Он активно развивает криптобизнес и ведет свой блог в "Инстаграм".
"У нас только родилась девчонка! И я стал дядей! Брат, от всей души тебя поздравляю! Я реву от радости!" – сообщил Алекс Малиновский.
В последнее время исполнитель хита "Я тебя не отдам" реже проводит время со своим напарником по бизнесу, певцом Сергеем Лазаревым. Раньше же они были неразлучны, из-за чего в Сети поползли слухи об их нетрадиционной ориентации.
Напомним, с братом-близнецом Гришей у Алекса Малиновского очень близкие отношения. Мужчины не стесняются проявлять чувства друг к другу на людях. Они часто обнимаются и даже целуются в губы при встрече, чем часто шокируют публику.
Брат Алекса Малиновского с супругой живет в Анапе. К ним часто приезжает сам певец, который очень ценит семейные узы.
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