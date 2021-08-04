"Мерзко до блевотины": народ пришел в неистовство после ухода Славы

В своем "Инстаграм" певица Слава заявила, что ее долго ломали два человека и наконец доломали. Артистка не выдержала натиска этих людей и решила уйти. Правда, о ком именно шла речь, и куда она уходит, Слава не поведала.
Через день публикация исчезла со страницы певицы Славы. Но эффект от громкого заявления уже был создан. Фанаты гадали, куда же уходит артистка и почему.
Некоторые предположили, что певица Слава сделала публикацию на черном фоне сгоряча, возможно, под действием алкоголя.
"Мерзко до блевотины!"; "Надо меньше пить"; "На вид ей лет 60+. Очень груба, странно, что и муж неплохой есть"; "Допилась до чертиков"; "Не комплексует, что хряпнуть любит. Не изображает трезвеницу, как некоторые алкоголички", – написали в комментариях к статье читатели "Дни.ру".
Сейчас певица Слава уже вернулась в соцсети и рассказала о своем состоянии. Она высказала свое недовольство от побочных эффектов, возникших у нее из-за употребления витамина B. Звезда уверена, что после его приема у нее стало ужасно агрессивное состояние. Возможно в этот раз певица тоже просто переела таблеток и сделала необдуманное заявление.
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