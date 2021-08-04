Положение певицы Слава ухудшилось после известия о проблемах со здоровьем: Невозможно выжить

Артистка сообщила, что два человека отчаянно пытались навредить ей, и она не выдержала этого напора. Имена недоброжелателей певица отказалась называть. В комментариях пользователи умоляли звезду не бросать их и всячески старались помочь. Гоша Куценко прокомментировал заявление и указал, что поддерживает знаменитость в ее решении, потому что ей пора прекратить терпеть унижения.
При этом сейчас Слава активно публикует новые истории из путешествия. Она демонстрирует поклонникам новые места и покупки. Сегодня в Сети появилось новое интервью звезды. Она отметила, что обычно не любит отвечать на вопросы, но эта беседа показалась ей крайне приятной.
Журналисты поинтересовались, с какими сложностями сейчас сталкивается артистка. Она рассказала, что из-за пандемии они с коллегами переживают не лучшие времена и терпят значительные потери практически каждый день. По ее словам, за счет выступлений в Сети "невозможно выжить", а эмоции совсем не соответствуют тем, которые приносят живые выступления. Исполнительница скучает по лицам своих поклонников.
Сейчас Слава искренне верит в то, что ситуация наладится. Однако пока певицу беспокоит тот факт, что зрители не могут расслабиться на концертах, так как не чувствуют себя в безопасности и вынуждены соблюдать меры.
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