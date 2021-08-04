Кушанашвили признался в смертельной зависимости

Известный журналист Отар Кушанашвили едва не ушел из жизни из-за тяги к наркотикам. В прошлом телеведущий страдал из-за сильной зависимости, победить которую оказалось очень непросто. Мужчина пристрастился к запрещенным веществам вследствие неудач и переживаний, тогда он потерял все: родителей, работу, веру в себя. Как пишет 5-tv.ru, убитого депрессией Отара Кушанашвили пригласили своеобразно развеяться — и он уже не мог остановиться, регулярно принимая спиртное и психоактивные препараты.
Отар Кушанашвили заявил, что ему помогла справиться с зависимостью сила воли. Целых три года ему пришлось восстанавливать здоровье, чтобы полностью вернуться к нормальной деятельности. "Я был похож на узника Освенцима", — признался телеведущий.
Во время выступления на камеру Отар Кушанашвили ясно дал понять, что наркотики — зло. По его словам, один неосторожный шаг способен колоссально испортить жизнь, поэтому не стоит соглашаться на сомнительные предложения употребить губительные вещества. "В этот момент, когда ты дал добро, тебе конец", — выразился журналист.
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