Кушанашвили признался в смертельной зависимости

Отар Кушанашвили стал жертвой запрещенных веществ. Мужчина обратился к россиянам.

Известный журналист Отар Кушанашвили едва не ушел из жизни из-за тяги к наркотикам. В прошлом телеведущий страдал из-за сильной зависимости, победить которую оказалось очень непросто. Мужчина пристрастился к запрещенным веществам вследствие неудач и переживаний, тогда он потерял все: родителей, работу, веру в себя. Как пишет 5-tv.ru, убитого депрессией Отара Кушанашвили пригласили своеобразно развеяться — и он уже не мог остановиться, регулярно принимая спиртное и психоактивные препараты.

Отар Кушанашвили заявил, что ему помогла справиться с зависимостью сила воли. Целых три года ему пришлось восстанавливать здоровье, чтобы полностью вернуться к нормальной деятельности. "Я был похож на узника Освенцима", — признался телеведущий.

Во время выступления на камеру Отар Кушанашвили ясно дал понять, что наркотики — зло. По его словам, один неосторожный шаг способен колоссально испортить жизнь, поэтому не стоит соглашаться на сомнительные предложения употребить губительные вещества. "В этот момент, когда ты дал добро, тебе конец", — выразился журналист.