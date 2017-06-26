Знаменитые жертвы наркотиков

Ежегодно от передозиовки наркотиков и болезней, связанных с их употреблением, в мире умирает около 8 миллионов человек. Поэтому не начинайте и не пробуйте эту гадость ни в коем случае! Просто вспомните, сколько талантливых людей умерли из-за зависимости. Сегодня, в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, мы вспоминаем знаменитых жертв.