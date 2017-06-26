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Июнь 26, 2017
просмотры: 123

Знаменитые жертвы наркотиков

567

Ежегодно от передозиовки наркотиков и болезней, связанных с их употреблением, в мире умирает около 8 миллионов человек. Поэтому не начинайте и не пробуйте эту гадость ни в коем случае! Просто вспомните, сколько талантливых людей умерли из-за зависимости. Сегодня, в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, мы вспоминаем знаменитых жертв.

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