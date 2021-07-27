Похороны в закрытых гробах: Кушанашвили разбит после жуткого ДТП

Телеведущий в шоке и негодовании от случившегося. Он заявил, что совсем не сочувствует автоледи, которой светит до семи лет лишения свободы. Отар Кушанашвили разбит горем и сострадает семье скончавшихся малышей.
Шоумен убежден, что девушка должна по закону ответить за содеянное, пусть даже она совершила ДТП непреднамеренно. Он считает, что если водитель не уверен в своих навыках, за руль садиться не надо, поскольку на дороге от него зависят жизни других людей.
Отар Кушанашвили призвал народ трезво оценивать ДТП, ведь сейчас многие россияне сопереживают студентке, врезавшейся в пешеходов на "зебре". Ведущий в своем ютуб-шоу "Каково?!" напомнил, что детей будут хоронить в закрытых гробах – настолько изувечены их тела. Он добавил, что родители даже не могли проститься с малышами.
Отар Кушанашвили назвал автоледи самой настоящей убийцей. Напомним, девушка сбила троих детей, которые шли с родителями по переходу. Двое мальчиков умерли в больнице. Осталась в живых лишь девочка.Валерия Башкирова находится в СИЗО.
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