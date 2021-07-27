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Шоу-бизнес
Похороны в закрытых гробах: Кушанашвили разбит после жуткого ДТП

Похороны в закрытых гробах: Кушанашвили разбит после жуткого ДТП

Отар Кушанашвили прокомментировал смертельное ДТП, произошедшее 16 июля в Москве по вине 18-летней Валерии Башкировой. В аварии погибли два ребенка.
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Телеведущий в шоке и негодовании от случившегося. Он заявил, что совсем не сочувствует автоледи, которой светит до семи лет лишения свободы. Отар Кушанашвили разбит горем и сострадает семье скончавшихся малышей.

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Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

Шоумен убежден, что девушка должна по закону ответить за содеянное, пусть даже она совершила ДТП непреднамеренно. Он считает, что если водитель не уверен в своих навыках, за руль садиться не надо, поскольку на дороге от него зависят жизни других людей.

Отар Кушанашвили призвал народ трезво оценивать ДТП, ведь сейчас многие россияне сопереживают студентке, врезавшейся в пешеходов на "зебре". Ведущий в своем ютуб-шоу "Каково?!" напомнил, что детей будут хоронить в закрытых гробах – настолько изувечены их тела. Он добавил, что родители даже не могли проститься с малышами.

Отар Кушанашвили назвал автоледи самой настоящей убийцей. Напомним, девушка сбила троих детей, которые шли с родителями по переходу. Двое мальчиков умерли в больнице. Осталась в живых лишь девочка.Валерия Башкирова находится в СИЗО.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2021, 11:26 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

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всего 7 лет за смерть детей? нет слов
Гость814802
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Всё правильно сказал.
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