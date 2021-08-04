"Бесстыдница": Каменских блеснула голой грудью средь бела дня

Фигуристая певица показала страсть на яхте. Настя Каменских возбудила народ.

Откровенные снимки в инстаграм-аккаунте Насти Каменских давно перестали быть редкостью. 34-летняя знаменитость знает, что публика любит ее не только за вокальные данные. Украинская поп-дива с удовольствием позирует в пикантных позах и выставляет на обозрение округлые формы. Настя Каменских нисколько не комплексует, ведь комплименты в ее адрес льются рекой. Недавно она показала в личном блоге интимный кадр, подписав его фразой "я очень горячая девушка" на испанском языке, сообщает РИА ФАН.

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Звездная брюнетка блеснула выпуклостями во время отдыха на яхте. Артистка надела миниатюрный красный купальник необычного кроя. Верх бикини напомнил пользователям Сети две шторки, которые слишком далеко друг от друга разъехались, когда Настя Каменских крутилась перед камерой. В итоге поп-дива засветила голую грудь, подчеркнув изгибы изящной подвеской.

Поклонники не смогли устоять перед женским магнетизмом, который Настя Каменских излучает на провокационных кадрах. Отдельные комментаторы заявили, что артистка обладает невероятно привлекательной фигурой. А вот среди представительниц женского пола нашлись завистницы, которые выразили негатив. "Какая она не настоящая, как нарисованная, один выпендреж!", "Бесстыдница", "На широких бедрах такой низ не смотрится", — едко отреагировали женщины.

