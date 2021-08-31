"Разве это справедливо?": Волочкова обласкала плодящихся в ее доме таджиков

Звездная блондинка Анастасия Волочкова выступила в защиту выходцев из бывших стран СНГ. Балерина рассказала, что давно впустила в свой шикарный особняк иностранцев, которые стали для нее родными людьми. "Я реально добрый человек. Я приютила в своем доме семью из Таджикистана. Они у меня дома родили троих детей", — поделилась знаменитость.
Артистка заговорила об ущемлении прав нерусских людей не случайно. На это ее сподвигла конфликтная ситуация, которая произошла в элитном коттеджном поселке, где она проживает. Председатель товарищества решила прогнать с детской площадки детей таджикской семьи, утверждая, что отпрыскам работников запрещено там находиться. "Разве это справедливо?!" — вспыхнула балерина, вспоминая детали произошедшего.
Поступок женщины вывел Анастасию Волочкову из себя, поэтому звезда решила поднять вопрос национализма в своем инстаграм-аккаунте и призвать людей к толерантности. Она заявила, что народам нужно дружить, и разделять детей по национальному признаку неприемлемо.
Блондинка подчеркнула, что живущие в ее доме таджики — это не работники, а члены ее семьи, которые не должны подвергаться дискриминации. Она высказалась о домочадцах с особой теплотой, рассчитывая на одобрение поклонников. "Скажите, пожалуйста, это что-то зазорное я делаю?!" — в порыве недоумения спросила Анастасия Волочкова.
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