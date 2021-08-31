"Бюджет нам не светил никогда": Лолита рассказала о стоимости обучения дочери за рубежом

Еве – единственной дочери певицы Лолиты – уже 22 года. Она свободно говорит на четырех языках! Об успехах наследницы певица рассказала корреспонденту "Дни.ру".

В июле 2018 года Лолита хвасталась: "Моя дочь поступила в Варшавский университет на филологический факультет. У нее склонность к языкам, поэтому сомнений даже не было. В Киеве есть филиал этого университета, и целый год Ева будет заниматься там, учить польский язык А потом уже поедет, собственно, в Варшаву. Начнется взрослая жизнь".

Но у судьбы были иные планы – пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Границы закрыты и Ева продолжает жить в Киеве с бабушкой. 57-летняя Лолита этому только рада. "Ребенок живет дома, питается дома, рядом бабушка, ее муж, хорошие педагоги и репетиторы", – рассказала артистка.

"Ева перешла на 4-й курс, впереди еще два года, – рассказала Лолита. – Но учится дочь платно. Просто бюджет нам бы не светил никогда, потому что Ева – гражданка другой страны, Хотя обучение по сравнению с Лондоном там стоит копейки (цены на поступление в Варшавский государственный университет зависят от выбранной специальности и начинаются от 2000 евро в год (на польском) или от 2500 евро в год (на английском) – Прим. ред.)".

При этом Лолита вовсе не стремится, чтобы дочь показывала выдающиеся успехи и была круглой отличницей. "Ева очень боится меня подвести, она учится блестяще и у нее всего одна "четверка", из-за которой дочь переживала, а мы с бабушкой ей объясняли, что это все ерунда, – говорит певица. – Я дочь настраиваю: "Если бы в свое время я училась как ты! Но у меня в школе в 7 классе была переэкзаменовка, я не знаю математику и уже забыла, как писать по-русски без ошибок". Больше всего я не хочу ломать психику ребенку, не хочу, чтобы она боялась меня подвести и зарабатывала комплексы".