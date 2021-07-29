"Тетя Настя не разрешает": Макееву обвинили в захвате мужа в заложники

Личная жизнь 39-летней российской актрисы Анастасии Макеевой стала достоянием общественности после того, как она увела из семьи с четырьмя детьми своего нового любовника и вышла за него замуж.
Роман Мальков отказывается платить алименты своей бывшей жене Светлане, которая живет с наследниками в Словении. Женщина намерена судиться и идти до конца в борьбе за будущее своих детей. На днях в своем "Инстаграм" она сообщила странную новость.
Светлана Малькова рассказала подписчикам, что новый муж Анастасии Макеевой отказывается платить алименты. Она поведала, как аргументирует это детям. Она просто говорит им, что папа в плену. Получается, что Макеева якобы держит мужа в заложниках.
"Снова приходится объяснить детям, что папа в плену и не может содержать их, потому что тетя Настя не разрешает", – написала Малькова.
Напомним, накануне состоялось очередное судебное заседание по алиментам Романа Малькова. Рассмотрение дела постоянно переносится. По словам бывшей жены Маоткова, Макеева специально оттягивает процесс. Бывшая жена мужчины уверена, что влиятельная актриса делает это намеренно, чтобы не расставаться с деньгами и лишить ее последних доходов.
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