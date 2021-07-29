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Шоу-бизнес
"Тетя Настя не разрешает": Макееву обвинили в захвате мужа в заложники

"Тетя Настя не разрешает": Макееву обвинили в захвате мужа в заложники

Бывшая жена супруга Анастасии Макеевой объявила странную новость, которая напугала всех.
прочитано 627 раз

Личная жизнь 39-летней российской актрисы Анастасии Макеевой стала достоянием общественности после того, как она увела из семьи с четырьмя детьми своего нового любовника и вышла за него замуж.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Роман Мальков отказывается платить алименты своей бывшей жене Светлане, которая живет с наследниками в Словении. Женщина намерена судиться и идти до конца в борьбе за будущее своих детей. На днях в своем "Инстаграм" она сообщила странную новость.

Светлана Малькова рассказала подписчикам, что новый муж Анастасии Макеевой отказывается платить алименты. Она поведала, как аргументирует это детям. Она просто говорит им, что папа в плену. Получается, что Макеева якобы держит мужа в заложниках.

"Снова приходится объяснить детям, что папа в плену и не может содержать их, потому что тетя Настя не разрешает", – написала Малькова.

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Публикация от Светлана художник (@svetamalkova)

Напомним, накануне состоялось очередное судебное заседание по алиментам Романа Малькова. Рассмотрение дела постоянно переносится. По словам бывшей жены Маоткова, Макеева специально оттягивает процесс. Бывшая жена мужчины уверена, что влиятельная актриса делает это намеренно, чтобы не расставаться с деньгами и лишить ее последних доходов.

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 20:06 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость 124748
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ну,про папу в плену не от большого ума говорит мама детям,ведь из плена стараются убежать,а папа не собирается бежать и себя от плена освобождать,а наоборот,говорит своим детям,через Светлану-хрен вам,а не алименты,где почет ? Где уважение ? вот т.настя не разрешает папе деньги вам присылать,еще куда ни шло,раз папа без т.насти не способен ничего решить и нАсмерть борется,что бы лишняя копейка детям не перечислилась,пусть тогда с т.настей на одной ступени и стоят и нечего иго имидж бояться подпортить,он его сам уже подмочил так,что правнуки будут стыдиться,что прадед творил..
Гость804851
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Ничего, Света с них, не получит. Макеева много лет не снимается, в театрах её заменяют на других актрис, посмотрите афиши. Производство спортивных костюмов закрылось, а непроданных забита вся трехкомнатных квартира. Подружка Андрея, побывала у него в гостях и все вывалила. Да, и какой дурак купит костюм с надписями " Макеева", чтобы на улице морду набили? К тому же, она кормит двух альфонсов. Так, что Света, ничего ты с них не возьмёшь, даже, если все суды выиграешь. Понтов, там выше крыши, а на деле "пшик".
Гость809454
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А что, законы вообще не работают? Где суд? Где органы опеки? Или все зависит от «Тети Насти»?
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