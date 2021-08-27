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Шоу-бизнес
После испражнений под окнами Волочкова озвучила прайс на попадание в свои трусы

После испражнений под окнами Волочкова озвучила прайс на попадание в свои трусы

На днях Анастасия Волочкова угодила в самый грязный скандал в своей жизни.
прочитано 741 раз

Кто бы мог подумать, что пьяные выходки, откровенные шпагаты в купальнике и склоки с бывшим на ток-шоу будут ничем по сравнению с очередным эпичным провалом Анастасии Волочковой.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Соседка балерины сняла ее под окнами своей квартиры, когда бывшая прима Большого театра справляла там нужду. Все произошло в подмосковном поселке Новахово. Такого позора не ожидал никто. Фотографии стали достоянием общественности.

Все дело в том, что 45-летняя Волочкова просто напросто не захотела идти в общественный туалет. К несчастью, инцидент совпал с важным событием в жизни балерины. У нее как раз вышел дебютный сольный альбом "Вселенная". Чествовал начинающую певицу ее давний друг и коллега Никита Джигурда. Он называл ее богиней, даже не представляя, что ждет ее впереди...

В свежей публикации Анастасия Волочкова попыталась прокомментировать произошедший казус. Она дала понять, что залезать к ней в нижнее белье дорогого стоит, и вскоре соседям придется раскошелиться.

"Если моя попа привлекла внимание общественности, то придется за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой. Это удовольствие дорогое. И скоро вы в этом убедитесь", – ответила Анастасия Волочкова.

Балерина отметила, что уже готовит заявление в правоохранительные органы о вторжении в частную жизнь. Для этого она наняла адвоката.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2021, 14:22 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Гость840627
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Гость843668
Настю совсем не оправдываю,но поведение соседки просто отвратительно!
соседку не оправдываю, но Настя охуууела!
Гость843668
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Настю совсем не оправдываю,но поведение соседки просто отвратительно!
Гость841045
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Что Джигурда что Волочкова. Надо их свести и ждать от них других придурочных повадок. Что у одной, что у другого НЕТ МОЗГОВ и ждать от ничего другого нельзя.
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