После испражнений под окнами Волочкова озвучила прайс на попадание в свои трусы

Кто бы мог подумать, что пьяные выходки, откровенные шпагаты в купальнике и склоки с бывшим на ток-шоу будут ничем по сравнению с очередным эпичным провалом Анастасии Волочковой.
Соседка балерины сняла ее под окнами своей квартиры, когда бывшая прима Большого театра справляла там нужду. Все произошло в подмосковном поселке Новахово. Такого позора не ожидал никто. Фотографии стали достоянием общественности.
Все дело в том, что 45-летняя Волочкова просто напросто не захотела идти в общественный туалет. К несчастью, инцидент совпал с важным событием в жизни балерины. У нее как раз вышел дебютный сольный альбом "Вселенная". Чествовал начинающую певицу ее давний друг и коллега Никита Джигурда. Он называл ее богиней, даже не представляя, что ждет ее впереди...
В свежей публикации Анастасия Волочкова попыталась прокомментировать произошедший казус. Она дала понять, что залезать к ней в нижнее белье дорогого стоит, и вскоре соседям придется раскошелиться.
"Если моя попа привлекла внимание общественности, то придется за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой. Это удовольствие дорогое. И скоро вы в этом убедитесь", – ответила Анастасия Волочкова.
Балерина отметила, что уже готовит заявление в правоохранительные органы о вторжении в частную жизнь. Для этого она наняла адвоката.
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