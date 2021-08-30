"Идиотизм не знает границ": справляющая нужду под елку Волочкова устроила флешмоб

На днях эпатажная балерина попала в неловкую ситуацию – артистку сняли справляющей нужду под елкой на собственном участке. Соседи по коттеджному поселку были недовольны поведением знаменитости. Когда их терпение лопнуло, позорный кадр попал в Сеть. Анастасия Волочкова была крайне возмущена такой подлостью, но отступать от своего не стала – женщина не видит ничего плохого в своем поступке.
Накануне артистка обратилась к своим поклонникам через "Инстаграм" и предложила им поучаствовать во флешмобе, который она запустила под хештэгом "писаюподелочку". Волочкова призвала фолловеров снимать соответствующие видео, публиковать их в своих Сторис и отмечать ее, чтобы она смогла сделать репост самых ярких кадров.
Подписчики блондинки отнеслись к ее дерзкой затее очень критически. Возмущенные люди написали в комментариях:
"Дебилизм, а не флешмоб!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Идиотизм ее не знает границ", "У нас есть туалеты ,а в них унитазы.Если что,мы туда,а не на улицу под елку", "Мне кажется вам нужна помощь , срочно … вы больны", "Настенька, пора бы протрезветь".
Фолловеры звезды в очередной раз заподозрили, что балерина злоупотребляет спиртным, раз вообще додумалась предложить аудитории такое. Впрочем, сама артистка никогда не подтверждала наличие у себя каких-либо проблем по этой части и сейчас тоже не стала отвечать хейтерам.
Популярные темы форума
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Дети больше любят отца чем меня
Идеальный мужчина
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Потолстела на 7 кг
Почему Долина так плохо выглядит?