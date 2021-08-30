"Идиотизм не знает границ": справляющая нужду под елку Волочкова устроила флешмоб

После скандала с соседями Анастасия Волочкова решила заручиться поддержкой широкой аудитории.

На днях эпатажная балерина попала в неловкую ситуацию – артистку сняли справляющей нужду под елкой на собственном участке. Соседи по коттеджному поселку были недовольны поведением знаменитости. Когда их терпение лопнуло, позорный кадр попал в Сеть. Анастасия Волочкова была крайне возмущена такой подлостью, но отступать от своего не стала – женщина не видит ничего плохого в своем поступке.

Накануне артистка обратилась к своим поклонникам через "Инстаграм" и предложила им поучаствовать во флешмобе, который она запустила под хештэгом "писаюподелочку". Волочкова призвала фолловеров снимать соответствующие видео, публиковать их в своих Сторис и отмечать ее, чтобы она смогла сделать репост самых ярких кадров.

Подписчики блондинки отнеслись к ее дерзкой затее очень критически. Возмущенные люди написали в комментариях:

"Дебилизм, а не флешмоб!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Идиотизм ее не знает границ", "У нас есть туалеты ,а в них унитазы.Если что,мы туда,а не на улицу под елку", "Мне кажется вам нужна помощь , срочно … вы больны", "Настенька, пора бы протрезветь".

Фолловеры звезды в очередной раз заподозрили, что балерина злоупотребляет спиртным, раз вообще додумалась предложить аудитории такое. Впрочем, сама артистка никогда не подтверждала наличие у себя каких-либо проблем по этой части и сейчас тоже не стала отвечать хейтерам.