Собчак затравили за позорный вид: Как алкоголичка

О внешности Ксении Собчак оставляли и немало критичных комментариев, и немало восторженных отзывов. Россияне успели обсудить все: и строение лица, и форму носа, и даже челюсть звездной блондинки. Стилевые решения телеведущей тоже наделали много шума. Недаром Ксения Собчак прошла путь преображения от гламурной девицы до строгой бизнес-леди. Наконец, народ решил обругать журналистку за то, как она использует косметику. Звезда показалась в кадре с макияжем, который совершенно не соответствует ее статусу.
В свежее интервью Ксении Собчак с Сарданой Авксентьевой добавили рекламную вставку, где телеведущая выбирает обои. Россияне молниеносно отреагировали на этот видеоэпизод, поскольку сочли вид журналистки позорным. Звезда появилась с чрезмерно ярким макияжем, который подчеркнул буквально все: и скулы, и губы, и глаза.
Пользователи Сети в пух и прах разнесли внешний вид артистки. Одни подумали, что Ксения Собчак нанесла косметику самостоятельно и переусердствовала, другие же решили, что журналистке попался плохой помощник. "Кто красил Собчак в рекламе обоев? Никогда, слышите, ни-ког-да не берите руки косметику", "Прям алкоголицу сделали, которая изображает из себя непьющую!", "Ксения, не обращайтесь, пожалуйста, больше к тому визажисту, который сотворил это говно на Вашем лице", — объявили комментаторы.
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