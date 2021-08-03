Тодоренко страдает после расставания с Топаловым

Влад Топалов и Регина Тодоренко уже два года женаты. Они отпраздновали свадьбу в Италии в 2019 году. Однако сейчас они не вместе. Телеведущая и певец находятся порознь уже довольно давно. Влад Топалов остался с ребенком в Москве, а Регина Тодоренко отправилась на съемки в Осетию.
Телеведущая призналась в своем "Инстаграм", что очень страдает из-за разлуки с семьей. Сын Майкл тоже скучает по маме, которая по долгу службы вынуждена постоянно находиться в разъездах.
Звезда шоу "Орел и решка" призналась, что очень хочет поскорее вернуться домой из очередной командировки. Она выложила в "Сторис" скрин разговора по видеосвязи, где на другом конце "провода" были Влад Топалов и сын.
Маленькому Майклу приходится тяжело не только из-за разлуки с мамой. Недавно он впервые пошел в детский сад, и первый день заботливый отец Влад Топалов провел под дверью детского учреждения.
Поклонники признались, что певец очень заботливый и ответственный папа. Сам же Влад Топалов рассказал поклонникам, что не хочет для своего ребенка повторения плохого опыта. Дело в том, что его отправили учиться в Англию, после чего будущая звезда получила психологическую травму.
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